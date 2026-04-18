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Las autoridades de República Dominicana, con el apoyo de la Administración de Control de Drogas () de los incautaron 1.6 toneladas de presunta cocaína en la intervención de una lancha en el suroeste del país y cuyos integrantes lograron huir, informaron fuentes oficiales.

La droga, que se encontraba en la lancha, de 32 pies de eslora, con dos motores fueraborda de 250 caballos de potencia cada uno, estaba distribuida en 57 fardos, que contenían la más de tonelada y media de presunta ; también se confiscaron tanques y varias garrafas de combustible.

Las autoridades iniciaron la operación tras recibir informes que alertaban del ingreso de una lancha rápida a la República Dominicana, por lo que desplegaron un amplio dispositivo de persecución por tierra, mar y aire, detalló la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en un comunicado.

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Al ser perseguidos, los integrantes de la lancha lograron atracar en una playa e inició un tiroteo entre los tripulantes y los agentes sin, hasta el momento, ningún herido. A pesar de la intervención de las fuerzas dominicanas, los narcotraficantes consiguieron huir y se internaron en una zona boscosa del Parque Nacional Jaragua.

A estas horas, unidades rastrean el área con vuelos de reconocimiento, vigilancia marítima y terrestre, así como otras labores, en busca de nuevas evidencias sobre esta operación de narcotráfico.

En esta operación participaron agentes de la DNCD, la Armada, la Fuerza Áerea y el Ejército de la República Dominicana, así como agencias de inteligencia del Estado, con apoyo de las estadounidenses Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur y la DEA, coordinados con el Ministerio Público del país caribeño.

Los paquetes de la presunta droga fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para establecer el peso y el tipo exacto del cargamento.

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En lo que va del año, las autoridades dominicanas han confiscado más de diez toneladas de distintas sustancias narcóticas.

En este contexto, desde agosto de 2025, los EU llevan a cabo una operación de ataques contra lanchas rápidas, que supuestamente transportan droga, que salen desde países ubicados al sur de los Estados Unidos y que el Gobierno de asegura tienen como destino su país.

Precisamente en estos momentos, del 16 al 27 de abril, Fuerzas Armadas de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos se encuentran en El Salvador para realizar un ejercicio militar multinacional con el fin de reforzar su capacidad colectiva para responder eficazmente a desafíos de seguridad, entre ellos el narcotráfico.

República Dominicana decomisó en 2025 más de 48 toneladas de drogas en su combate al , el lavado de activos y otros delitos conexos.

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cc/mcc

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