Nairobi. Una aeronave militar de Estados Unidos sufrió un incidente este domingo en las proximidades del aeródromo de Chabelley, en el centro-este de Yibuti, sin que se hayan registrado víctimas ni daños materiales, informó la Embajada estadounidense en la nación africana.

“La Embajada de los Estados Unidos tiene conocimiento de un incidente que involucra a una aeronave militar estadounidense en las proximidades del Aeródromo de Chabelley, en Yibuti. Este incidente está actualmente en investigación”, indicó la delegación diplomática en un comunicado en su cuenta de X.

“Los informes iniciales indican que no ha habido víctimas ni daños materiales. Como medida de precaución, pedimos al público que evite el lugar. El personal estadounidense está coordinando estrechamente con las autoridades yibutíes para responder al incidente”, añadió la embajada.

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Según un video publicado por la estatal Agencia Yibutense de Información (ADI), la aeronave estadounidense sería un dron similar al modelo MQ-9 Reaper, un vehículo aéreo no tripulado con capacidad de combate y reconocimiento.

El suceso ocurre en un contexto de elevada inestabilidad regional, luego de que Irán reafirmara hoy que no mantiene negociaciones con Estados Unidos y que no está dispuesto a reanudarlas mientras Washington siga incumpliendo el memorando de entendimiento alcanzado en junio.

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Teherán anunció a mediados de julio un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del crudo mundial, en medio de ataques cruzados con EU.

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Washington respondió restableciendo el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes, lo que paralizó las negociaciones entre ambas partes en el marco del memorando de entendimiento para la paz, firmado el 17 de junio.

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