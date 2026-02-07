El editor y director general del Washington Post, Will Lewis, anunció su renuncia, días después de que el periódico recortara un tercio de su personal.

“Tras dos años de transformación en The Washington Post, ahora es el momento adecuado para dejar mi puesto”, escribió Lewis el sábado por la tarde en una breve nota al personal. “Quiero agradecer a Jeff Bezos su apoyo y liderazgo durante mi gestión como director ejecutivo y editor. La institución no podría tener un mejor propietario”.

“Durante mi mandato, se han tomado decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible de The Post para que pueda, durante muchos años más, publicar noticias imparciales de alta calidad para millones de clientes cada día”, concluyó la nota de Lewis.

El Post dijo que el director financiero Jeff D'Onofrio, ex director ejecutivo de Tumblr que se unió al Post en junio, asumirá el cargo de editor y director ejecutivo interino, "con efecto inmediato".

D'Onofrio escribió que se siente "honrado de tomar el mando como editor y director ejecutivo interino para guiarnos hacia un futuro sostenible y exitoso con la fortaleza de nuestro periodismo como nuestra estrella del norte".

El Washington Post despidió el miércoles a una tercera parte de su personal, eliminando la sección de deportes, varias oficinas en el extranjero y su cobertura de libros en un recorte generalizado que representa un golpe brutal para el periodismo y una de sus marcas más legendarias.

El director editorial del Post, Matt Murray aseguró que se trata de una medida dolorosa pero necesaria para fortalecer la posición del medio y adaptarse a los cambios en los hábitos de los usuarios. “No podemos ser todo para todos”, puntualizó Murray en una nota al personal.

Detalló los cambios a toda la empresa en una reunión en línea, y más tarde el personal comenzó a recibir correos electrónicos con uno de dos asuntos, indicándoles si su puesto fue o no eliminado.

Los rumores de recortes habían circulado durante varias semanas, desde que se filtró que los reporteros que se tenía previsto que viajaran a Italia para la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno no realizarían el viaje. Pero cuando llegó el aviso oficial, la magnitud de los despidos fue impactante, afectando prácticamente a todos los departamentos de la sala de redacción.

