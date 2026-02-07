Más Información

Notifican a familias hallazgo de cuerpos en fosas en Sinaloa; hallazgo podría estar relacionado a mineros desaparecidos

Notifican a familias hallazgo de cuerpos en fosas en Sinaloa; hallazgo podría estar relacionado a mineros desaparecidos

Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice

Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice

Super Bowl 2026: SRE enfatiza llamado a viajar de "manera responsable"; advierte sobre posibles redadas del ICE

Super Bowl 2026: SRE enfatiza llamado a viajar de "manera responsable"; advierte sobre posibles redadas del ICE

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

FOTOS: Así fue el enfrentamiento entre manifestantes y policía en Juegos Olímpicos de Invierno; usan gas lacrimógeno para replegarlos

FOTOS: Así fue el enfrentamiento entre manifestantes y policía en Juegos Olímpicos de Invierno; usan gas lacrimógeno para replegarlos

Tres muertos y un herido, saldo de la explosión de pirotecnia en comunidad de Oaxaca; "se activa red hospitalaria de la zona": gobernador

Tres muertos y un herido, saldo de la explosión de pirotecnia en comunidad de Oaxaca; "se activa red hospitalaria de la zona": gobernador

Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice

Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Muere Brad Arnold, fundador y vocalista de 3 Doors Down, luchaba contra el cáncer y tenía 47 años

Muere Brad Arnold, fundador y vocalista de 3 Doors Down, luchaba contra el cáncer y tenía 47 años

Fuerzas federales catean finca en Tequila, Jalisco; aseguran armas, granadas, equipo táctico y auto de lujo

Fuerzas federales catean finca en Tequila, Jalisco; aseguran armas, granadas, equipo táctico y auto de lujo

Asesinan a hermano de exalcaldesa morenista en Zongolica, Veracruz; se recrudece violencia política en la zona

Asesinan a hermano de exalcaldesa morenista en Zongolica, Veracruz; se recrudece violencia política en la zona

Transportistas continúan bloqueo de accesos a Teoloyucan; rechazan aplicación de horarios para circulación de unidades de carga

Transportistas continúan bloqueo de accesos a Teoloyucan; rechazan aplicación de horarios para circulación de unidades de carga

El editor y director general del, Will Lewis, anunció su renuncia, días después de que el periódico recortara un tercio de su personal.

“Tras dos años de transformación en The Washington Post, ahora es el momento adecuado para dejar mi puesto”, escribió Lewis el sábado por la tarde en una breve nota al personal. “Quiero agradecer a su apoyo y liderazgo durante mi gestión como director ejecutivo y editor. La institución no podría tener un mejor propietario”.

“Durante mi mandato, se han tomado decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible de The Post para que pueda, durante muchos años más, publicar noticias imparciales de alta calidad para millones de clientes cada día”, concluyó la nota de Lewis.

Lee también

El Post dijo que el director financiero Jeff D'Onofrio, ex director ejecutivo de Tumblr que se unió al Post en junio, asumirá el cargo de editor y director ejecutivo interino, "con efecto inmediato".

D'Onofrio escribió que se siente "honrado de tomar el mando como editor y director ejecutivo interino para guiarnos hacia un futuro sostenible y exitoso con la fortaleza de nuestro periodismo como nuestra estrella del norte".

El Washington Post despidió el miércoles a una tercera parte de su personal, eliminando la sección de deportes, varias oficinas en el extranjero y su cobertura de libros en un recorte generalizado que representa un golpe brutal para el periodismo y una de sus marcas más legendarias.

El director editorial del Post, Matt Murray aseguró que se trata de una medida dolorosa pero necesaria para fortalecer la posición del medio y adaptarse a los cambios en los hábitos de los usuarios. “No podemos ser todo para todos”, puntualizó Murray en una nota al personal.

Lee también

Detalló los cambios a toda la empresa en una reunión en línea, y más tarde el personal comenzó a recibir correos electrónicos con uno de dos asuntos, indicándoles si su puesto fue o no eliminado.

Los rumores de recortes habían circulado durante varias semanas, desde que se filtró que los reporteros que se tenía previsto que viajaran a Italia para la cobertura de los no realizarían el viaje. Pero cuando llegó el aviso oficial, la magnitud de los despidos fue impactante, afectando prácticamente a todos los departamentos de la sala de redacción.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda

Confirmado pago DOBLE en marzo para adultos mayores: quiénes lo reciben, monto y fecha exacta. Foto: Especial

Pago DOBLE para pensionados en marzo: quiénes lo reciben, monto confirmado y fecha exacta

CBP. Foto: EFE

Las 10 preguntas que Migración (CBP) siempre hace al llegar a Estados Unidos por tierra o avión

Maleta de avión. iStock/ Nutthaseth Vanchaichana

¿Vuelas por primera vez? Todo lo que debes saber para viajar en avión (paso a paso)

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos. Foto: Especial

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos