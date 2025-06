Redadas migratorias en EU; sigue la cobertura en vivo de las protestas en Los Ángeles

08:40 AM

Luego de cuatro días de protestas y enfrentamientos en Los Ángeles, California, por las redadas migratorias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que si no hubiera enviado militares, la ciudad "estaría ardiendo".

"Si no hubiese enviado las tropas a Los Ángeles estas últimas tres noches, esta ciudad que en el pasado era grande y bella estaría ardiendo en este mismo momento", escribió en su red Truth Social.

