Amarillo, Texas.- Un juez federal impidió temporalmente que el gobierno de Estados Unidos ponga fin a una política del expresidente Donald Trump que requiere que los solicitantes de asilo esperen en México a la celebración de sus audiencias en las cortes migratorias estadounidenses.

El juez de distrito Matthew Kacsmaryk, en Texas, suspendió la cancelación de la iniciativa hasta que se resuelvan los recursos legales de Texas y Missouri, pero no ordenó su restablecimiento. El impacto de la decisión sobre el programa no estaba claro de inmediato.

“Es una política de sentido común evitar que la gente entre en nuestro país de forma ilegal", tuiteó el gobernador de Texas, Greg Abbott, tras el fallo. “Texas gana de nuevo, por ahora".

Texas court compels Biden to continue enforcing the remain in Mexico policy.

It’s a common sense policy to prevent people from entering our country illegally.

Texas wins again, for now. https://t.co/MJEOIw1mzw

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 16, 2022