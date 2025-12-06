Tigres vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO semifinal de vuelta del Apertura 2025, HOY

Tigres y Cruz Azul (1-1) chocan este sábado en un duelo que define la final del Apertura 2025 de la Liga MX, ya que el ganador de este duelo accede a la lucha por el título, donde se mediría al ganador de la otra llave: Toluca o Monterrey.

La escuadra felina parte con la ventaja de ser local en la semifinal de vuelta, así como por su posición en la tabla (segundos), por lo que cualquier empate en el marcador global les da el pase a la final del torneo local.

Parecía que los Universitarios regresarían a casa con la ventaja, pero un penalti al 76' para Cruz Azul les dio vida para el cierre de la eliminación. Ángel Correa anotó por primera vez en la Liguilla de la Liga MX; Gabriel Fernández descontó por parte de los celestes desde los 11 pasos.

𝑼𝒏𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒆𝒍 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐. pic.twitter.com/al3rvr8RaY — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 6, 2025

Con este escenario, el cuadro de la Noria tiene la responsabilidad de salir a ganar el partido, ya que la victoria es el único camino que los llevaría a la gran final del torneo. Como se mencionó anteriormente, un empate no sirve de nada porque eso le daría el pase a los felinos.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Tigres vs Cruz Azul?