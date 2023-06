El rastro de Cecilia Strzyzowksi, de 28 años, se perdió el jueves 1 de junio, en el barrio 500 Viviendas, de Barranqueras, en el cordón suburbano de Resistencia (Chaco, Argentina). Ahí se despidió de su tía abuela y se subió a la camioneta Toyota Hilux de su pareja, César Sena, hijo de un matrimonio de enorme poder en el Chaco que lidera un grupo piquetero y mantenía una estrecha alianza con el gobernador peronista Jorge Capitanich.

El paso de los días alarmó a la familia de Cecilia, que denunció en la Justicia y en público que temía lo peor: que la joven fue asesinada. La conmoción social se disparó el viernes pasado cuando la Justicia ordenó la detención de Emerenciano Sena, su esposa, Marcela Acuña, y el hijo de ambos, César Sena (de 22 años). Sospechan que el joven la mató y sus padres ayudaron a ocultar el cuerpo y esconder pruebas. Nuevas órdenes de detención se libraron en las últimos días, siempre contra personas del entorno del clan Sena.

El jueves, el juez de Garantías chaqueño Juan Carlos Codina se inhibió de seguir interviniendo en el caso por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski y la familia de la joven desaparecida sostiene que esta decisión complicará el avance de la investigación.

Según informaron a La Nación fuentes con acceso a la causa, Codina dejó el caso basado en la norma que le impide intervenir como magistrado a quien tiene “amistad o enemistad” con alguno de los acusados.

Karina Gómez, prima de la joven desaparecida y abogada de la familia, advirtió que esto va a complicar el avance de la causa porque hay medidas que, sin juez, no podrán tomarse. Gómez ejerce el rol de querellante en la causa.

Además, se presentó y pidió declarar César Sena, acusado de haberla asesinado junto con sus padres, los líderes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Los tres están presos. Por el momento no declarará. El joven no tiene abogado desde que renunció Juan Díaz, que era quien lo representaba, alegando que por razones éticas y profesionales no podía seguir actuando en el caso después de haber conocido las pruebas que se incorporaron en los últimos días. A César Sena le designaron un defensor oficial.

El marido de Cecilia ya declaró en la causa, pero como testigo. Desde que cambió su condición y es imputado, no aceptó hablar con el juez.

Lo que se sabe de la desaparición

El jueves 1 de junio de 2023 se despidió de su tía abuela, Mercedes Flores, y se fue con César Sena, con quien está en pareja desde diciembre de 2021 cuando se conocieron por la aplicación de citas Tinder. Convivían desde hace unos meses. Según la familia de la joven, se habían casado por civil en agosto de 2022 (los acusados alegan que “se divorciaron a los dos días”). Ella trabajaba como administrativa en un centro comunitario de los Sena.

Cecilia partió alrededor de las 23 hacia la casa de sus suegros. Se supone que iba a pasar la noche ahí antes de encarar un viaje con su pareja. Iban a ir a Corrientes, donde tomarían un avión hacia Buenos Aires y desde ahí volarían a Ushuaia. Tenían el plan de mudarse a Tierra del Fuego en el corto plazo, según informó la familia de la joven.

Una cámara de seguridad captó a Cecilia Cecilia Strzyzowksi el 2 de junio entrando a la casa de los Sena en Resistencia, pero no se la ve salir. Foto: La Nación/GDA

Una cámara de seguridad registró que a la medianoche entraron a la cafetería “Gato Negro”, en el macrocentro de Resistencia (Hipólito Yrigoyen 460). Según la familia de Cecilia, ella regentea ese comercio y Marcela Acuña paga el alquiler.

Otro registro visual conocido en las últimas horas la muestra a las 9.15 del viernes 2 entrando a la casa de la familia en Santa María de Oro 1460, de la capital provincial. No hay registro de salida.

¿Quiénes son los Sena?

Emerenciano Sena es el piquetero más poderoso de la provincia desde los años 90, a tal punto que algunos lo llaman “el Milagro Sala chaqueño”. Lidera una organización social bautizada con su nombre. Su influencia creció de manera notable con la llegada de Capitanich al gobierno provincial en 2007. La relación entre ellos fue tan estrecha que Capitanich fue padrino de su boda con Marcela Acuña en 2014.

El matrimonio Sena-Acuña figura en una boleta colectora del gobernador para las elecciones primarias que se celebrarán el próximo domingo en el Chaco (él compite para legislador provincial; ella para intendenta de Resistencia). A partir de su detención el peronismo local se apuró a pedir a la Justicia que los invalide.

El sábado 3 Cesar Sena participó de un acto de campaña en el barrio Obrero de Colonia Elisa. Hizo declaraciones a la prensa y en imágenes periodísticas se ve que tiene rasguños en el cuello. Al día siguiente acompañó a su madre a otro acto de campaña en una discoteca de Resistencia.

Sobre la marca en el cuello: César cuando declaró, se le preguntó si accedería a una revisión médica . Dijo sí. Su madre no lo permitió alegando que debía hacerlo en presencia de un abogado. La foto es del 3 de junio , o sea 2 días después de la desaparición de Cecilia. pic.twitter.com/sDuTng1Mfm — Hugo Horacio Peralta (@hhp_notas) June 10, 2023

¿Qué declaró César Sena y cómo se llega a la detención?

Fuentes judiciales indican que relató haber tenido una discusión con Cecilia el viernes 2, cerca de las 10, que ella después se fue a pie de la casa de sus padres y que desde entonces no volvieron a comunicarse. Dio datos de horarios y movimientos que no coinciden con lo que registraron las cámaras de seguridad. Al salir lloró ante los medios y rogó porque su pareja “esté bien y aparezca pronto”.

Al día siguiente el fiscal ordenó allanar la casa de los Sena y secuestró cuatro automóviles de la familia. Se incautaron también de una sierra de carnicero, un machete, municiones y billetes por más de $6 millones.

Mientras ocurría el procedimiento Acuña hacía declaraciones a los medios, en defensa de su hijo y con airadas quejas por la acción ordenada por el fiscal. “Esto no puede ser. Voy a hablar con el gobernador”, decía.

Horas después fue detenida junto a su marido y la colaboradora de ambos Fabiana González. A César Sena no lo encontraron en ese momento y se ordenó su captura internacional. Cercado por la policía, el joven se entregó el sábado a primera hora.

En los videos de las cámaras de seguridad que obran en poder de la justicia, se observan movimientos extraños de César Sena y Gustavo Obregón (también detenido) ingresando a los vehículos con bolsas negras fuera de la casa familiar.

¿Qué otras pruebas fueron halladas tras la desaparición de Cecilia?

El domingo la Justicia ejecutó un rastrillaje en un campo en Puerto Tirol (una zona rural de las afueras de Resistencia) donde Emerenciano Sena tiene un criadero de animales. Se encontraron restos óseos y se investiga si corresponden a humanos. Parte de ese material genético apareció cerca de una fogata.

Fuentes judiciales sospechan que en ese terreno fue asesinada Cecilia. Se secuestraron más vehículos y herramientas. Ya hay siete detenidos por la causa.

Una empleada de los Sena, encargada de prensa, se presentó el lunes en un programa de radio a denunciar que tenía en su poder mensajes incriminatorios. Exigía protección policial.

Dice que Acuña le avisó el 2 de junio que había tenido que cambiar el teléfono porque “se le había mojado”. Y le pidió que hiciera cambios en la cuenta de Facebook de la organización piquetera que le resultan sospechosos a la luz de los sucesos que después se conocieron.

¿Qué dice la familia de Cecilia Strzyzowski?

“Quiero el cuerpo de mi hija”, clamó Gloria Romero, madre de Cecilia, que da por hecho que a su hija la asesinaron y que los Sena son responsables . El 2 de junio a un grupo de personas que decía trabajar con los Sena alertó a la familia que “algo malo le han hecho a Cecilia”. Ahí se desató su desesperación.

La hermana de la joven desaparecida añadió: “El viernes 1 recibo un mensajito que decía que Cecilia tenía el teléfono roto. César era el que se comunicaba con mi mamá y con mi sobrina; no se comunicaba conmigo porque yo no tenía su teléfono, me comunicaba con Cecilia. El viernes, César le dice a mi sobrina: ‘Estoy en Buenos Aires, mañana vamos a viajar a Ushuaia y el domingo estamos en el fin del mundo’. Y a mi mamá lo mismo: ‘Estamos en el Obelisco, estamos paseando’. Y el lunes empiezo a pedir una señal de vida, que yo no quería mensajes de texto, sino que ella me hablara y me dijera una frase: ‘Mamá, estoy en Ushuaia y estoy bien’. Y ahí se cortó toda comunicación”.

Una fuerte movilización social acompaña el reclamo de la familia. El domingo hubo una marcha multitudinaria en el centro de Resistencia y podría haber nuevas manifestaciones en los próximos días.

Caso #CECILIA



DRAMÁTICO



Escuchen a Gloria, madre de la chica desaparecida hace 8 días en Resistencia. Habla de Cesar Sena, expareja de su hija, de su familia, de quienes sospecha, y de la impunidad.



Empieza la marcha pic.twitter.com/nwnJsaOSqz — Fabricio Glibota (@fabriglibo) June 9, 2023

