Lisboa.- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmó este domingo que el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, tiene la responsabilidad política del accidente de funicular del pasado día 3 de septiembre, cuando 16 personas murieron y 23 resultaron heridas, pero no es partidario de que dimita.

"Quienquiera que ejerza un cargo político es políticamente responsable de su ejercicio. Lo es siempre. El problema es saber cómo hacer cumplir esa responsabilidad", dijo Rebelo de Sousa a los periodistas.

Subrayó que hace dos días destacó el comportamiento de Moedas a la hora de tomar dos decisiones: la apertura de una investigación sobre el siniestro y la suspensión inmediata del resto de funiculares de la capital.

"Solo toma esa decisión quien tiene poder para tomarla, quien es responsable administrativa y políticamente en esa materia", remarcó.

Rebelo de Sousa opinó que, tratándose de un cargo electo, son los ciudadanos quienes deben decidir si la persona debe continuar o no, y recordó que en octubre se celebrarán elecciones legislativas en el país, a las que Moedas se presenta para la reelección.

El gubernamental Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF) publicó el sábado una nota informativa sobre su investigación acerca de los motivos del accidente, a la espera de que publique un informe preliminar en 45 días.

En esa nota, el GPIAAF apuntó que un cable estuvo detrás del descarrilamiento del llamado Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), fundado en 1995: "El cable subterráneo que unía los dos vagones del funicular cedió en su punto de fijación en la cabina que descarriló", indica el texto.

