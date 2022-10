Presidente bielorruso “prohíbe” aumentar precios en el país

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, anunció hoy su decisión de prohibir, con carácter de inmediato, el incremento de precios en el país.

Lukashenko hizo el anuncio tras una reunión en Minsk para tratar asuntos económicos, incluyendo la inflación y el aumento de precios, de acuerdo con la agencia BelTA. El mandatario cuestionó lo que llamó control y acciones insuficientes para garantizar precios justos.

Al salir de la reunión, Lukashenko dijo que “a partir del 6 de octubre queda prohibida cualquier subida de precios. Prohibido. A partir de hoy. No desde mañana, sino desde hoy. Para que no se inflen los precios a lo largo del día. Por lo tanto, a partir de hoy, se prohíbe el aumento de los precios. Dios no quiera que alguien decida subir los precios o hacer alguna indexación con carácter retroactivo”.

Habría excepciones

El país se ve afectado por una fuerte crisis económica y los precios no han dejado de subir. Lukashenko dijo que podría haber excepciones a esta prohibición, y designó al ministro de Regulación Antimonopolio y Comercio, los gobernadores y el alcalde de Minsk como los funcionarios que pueden autorizar un aumento por razones excepcionales.

“Los precios subieron excesivamente en un momento dado, de lo que nos informó el primer ministro. Pero siguieron creciendo. Subieron en la misma proporción. Hoy los precios son desorbitados. Han tocado techo. Los precios no pueden subir en ningún sitio. No hay necesidad de hacerlo. Sin embargo, puede haber excepciones. Estas excepciones están bajo el control del ministro y los gobernantes. Eso es todo”, dijo el mandatario, según BelTA.

También advirtió contra cualquier intento de los negocios de cerrar temporalmente para no verse afectados por la prohibición de elevar los precios.

