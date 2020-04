“Por ser la más joven, tengo que salir a hacer el súper en Panamá ante el Covid-19”

Ante la pandemia por el coronavirus, Panamá implementó medidas para evitar la propagación, como el separar a los hombres y las mujeres en las calles, dándoles días específicos de la semana para realizar sus compras en farmacias, supermercados y bancos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Yiniska, quien vive en la Ciudad de Panamá, refirió que el gobierno de ese país comenzó a aplicar medidas para evitar la propagación del Covid-19 desde hace dos semanas, como toque de queda, pero las han ido modificando hasta llegar a las salidas a la calle por género.

Las mujeres pueden salir los lunes, miércoles y viernes, mientras que los hombres salen los martes, jueves y sábado. Los domingos, todas las personas se mantienen en casa para realizar diversas actividades, como limpieza.

Para la panameña, las medidas son drásticas porque únicamente un miembro de la familia puede hacer las salidas al supermercado, farmacia o banco y ella, por ser la más joven, es quien realiza las actividades porque sus papás, quienes se quedan preocupados, son vulnerables a la pandemia del coronavirus.

El horario de las salidas está condicionado por la terminación numérica de la cédula o el pasaporte, en una medida decretada por 15 días.

“Con un poco de miedo porque no sé si en alguna salida que yo vaya al súper me puedan contagiar”, refirió Yiniska, quien toma precauciones como usar cubrebocas y guantes, además de mantener distancia con las personas.

La joven indicó que en la Ciudad de Panamá las autoridades implementaron operativos para resguardar a los ciudadanos, además que las actividades que le

corresponden las hace cerca de su casa.

“He encontrado suficientes productos”, indicó al ser cuestionada sobre un posible desabasto.

Asimismo, contó que algunos panameños, desafían las medidas y salen a buscar productos los días que no les corresponden.

“En el super, un señor no le tocaba salir por su último número de cédula y se lo han llevado a la estación de policía y le han puesto una multa de 50 dólares”, refirió.

El ministro de Seguridad, Juan Pino, anunció que en el último día se han retenido 424 personas por violar la cuarentena, para un total que supera los cinco mil detenidos desde que inició el toque de queda.

"El coronavirus continua preocupándonos (..) necesitamos que se cumpla cabalmente con la cuarentena absoluta", indicó Pino

Cabe señalar que el gobierno panameño también implementó las salidas de los ciudadanos, de acuerdo al último número de la cédula de identidad.



Trans temen detenciones por su identidad de género

La cuarentena decretada por el gobierno panameño para combatir el avance del Covid-19, en la que hombres y mujeres deberán salir a la calle en días distintos, ha originado un miedo de proporciones "incalculables" en los trans, que temen detenciones por su identidad de género.

Alí, un ilustrador panameño de 25 años que se dedica a hacer tatuajes, es un hombre trans. El género con el que se identifica no coincide con el de su cédula de identidad, en la que aparece como mujer.

Como otros, teme que eso implique un problema para salir a la calle, ir al supermercado o a la farmacia, ya que desde este miércoles, tras un decreto gubernamental, hombres y mujeres deberán salir por separado.

"El miedo más grande obviamente es la policía, que no están educados ni sensibilizados en el tema y no sé qué tipo de actitud van a tener conmigo", dice Alí a la AFP.

"Estoy ciento por ciento seguro que estos días me van a parar en la calle y como no entro en el molde (...) quién sabe si van a ser agresivos conmigo. Ese es mi miedo", señaló.

El gobierno de Panamá anunció nuevas medidas de cuarentena para tratar de contener el avance del Covid-19 en el país, donde se registran 32 muertos y 1.317 contagios por el nuevo coronavirus, según los últimos datos difundidos.

"El terror que esta medida ha provocado es incalculable", manifestó la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP).

Su presidente, Ricardo Beteta, indicó a la AFP: "Todavía encontramos unidades policiales que usan el argumento de que Dios solamente hizo a Adán y Eva, que solo existe el hombre y la mujer".

"Entonces, ¿qué hace una persona trans en esa situación? Salen a la calle aterradas a ser detenidas por horas o días", afirmó Beteta.

Aunque el decreto se limita a decir que el incumplimiento de la cuarentena general implica "sanciones" que serán impuestas "por las autoridades competentes", saltarse el toque de queda puede conllevar detención y multas.

Incluso el ministerio de Salud puede multar hasta con 100 mil dólares si una persona infectada o con una medida particular de aislamiento sale a la calle.

En estos días son comunes los retenes y la presencia policial y de miembros de seguridad privada identificando personas a la entrada de supermercados.

"Necesitamos que las autoridades hablen y le den tranquilidad a aquellos panameños y panameñas que tienen una identidad trans, para que puedan ir a buscar sus

alimentos y medicinas" sin ser arrestados o multados, sostuvo Beteta.

La abogada especializada en derechos humanos Joyce Araujo comentó a la AFP que la nueva medida "excluye" e "invisibiliza" a "una población que históricamente ha sido violentada, ultrajada y discriminada por la sociedad".

"Ahora aumenta la preocupación porque por el hecho de que la foto y sexo que aparece en su documento de identidad no necesariamente va a coincidir con su apariencia física, puede que se le niegue el derecho a comprar alimentos o sea detenida por desacato", agregó.

"Comprendo que se tienen que tomar las medidas necesarias, pero es muy loco que haya tenido que pasar esto", lamentó Alí.

Con información de AFP.