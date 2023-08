Una tienda agrícola en Hayling Island, Inglaterra, ha tenido que recordar a los visitantes que la desnudez está prohibida mientras posan para fotos en la cosecha de girasoles.

La gente ha estado posando para fotos de desnudos y usando las flores para proteger sus partes íntimas.

En Facebook, Stoke Fruit Farm escribió: "¡Recordatorio para todos, somos un área familiar y por favor mantén tu ropa puesta!".

"Estamos teniendo un aumento de informes de fotografías de desnudos y esto no debe suceder durante nuestras sesiones públicas, por favor". La publicación iba acompañada de un cartel de "no topless".

Foto: Stoke Fruit Farm Shop

Sam Wilson, copropietario de Stoke Fruit Farm, compartió la súplica en las redes sociales después de tres informes separados de desnudez en la atracción familiar en un solo día. Dijo que era reacio a controlar el comportamiento de los clientes, pero se vio obligado a tomar medidas para garantizar que todos los visitantes pudieran disfrutar del campo de girasoles.

La visitante Sarah-Jane Cruddas dijo que su hijo pequeño se había encontrado con una mujer que vestía nada más que una diminuta tanga el jueves pasado, reportó el tabloide Daily Mail.

Los girasoles son un símbolo de la historia de Calendar Girls sobre mujeres que posan desnudas para obras de caridad. Se hizo una adaptación cinematográfica en 2003 y fue protagonizada por Helen Mirren y Julie Walters, recordó el medio.

Los campos de girasoles albergaron anteriormente una sesión de fotos benéfica oficial inspirada en la película y el musical, en la que las mujeres posan desnudas para recaudar fondos para el cáncer.

Pero la tienda de la granja recordó a los visitantes que durante su horario de atención al público es un "área familiar" y tiene que "proteger lo que los niños ven en nuestro sitio".

Desde que se compartió la solicitud, y se colocaron carteles de “no desnudos”, la atracción ha sido el tema del discurso generalizado en línea, y muchos encuentran humor en la situación. Sam dijo que la granja ha atraído un "torbellino" de atención de los medios internacionales.

"Sólo le estamos pidiendo a la gente que no se quite la ropa. Sucede todo el tiempo: a la gente le gusta ese tipo de fotografía y arte en los campos de girasoles. Nunca tuvimos un problema con eso porque lo habíamos estado haciendo en lugares apartados (...) Tuvimos tres incidentes en una noche y pensé: 'Tal vez sólo necesito decirle a la gente que no lo haga'. Era sólo la forma en que se estaba haciendo y los lugares en los que se estaba haciendo”, declaró a Portsmouth News.

El lugar se cerró hoy este viernes 18 de agosto, debido a las inundaciones, pero Sam anticipa que la exposición de los medios durante la noche será buena para el negocio. El sitio estará abierto este fin de semana, pero se les pide a los clientes que consulten la página de Facebook de Stoke Fruit Farm Shop antes de viajar para evitar decepciones en caso de que el mal tiempo obligue a su cierre.

