Tegucigalpa.- Cientos de personas, principalmente venezolanas, partieron este sábado a pie desde Honduras hacia Guatemala, en la primera caravana de migrantes de 2024 que busca llegar a Estados Unidos desde el país centroamericano, informaron las autoridades.

"El movimiento es de 500 a 600 personas aproximadamente, la mayoría son venezolanos", informó a la AFP Alejandra Mena, vocera del Instituto Guatemalteco de Migración.

Mena afirmó también que esta es la primera caravana de migrantes que tratará de cruzar la frontera guatemalteca en lo que va de año.

Según medios locales, la caravana partió caminando desde una terminal de autobuses en San Pedro Sula, donde se habían concentrado en la víspera.

Desde esa ciudad del norte de Honduras, los migrantes, entre los que hay mujeres con niños de corta edad, se dirigen a Corinto, localidad fronteriza con Guatemala.

"Se trata de un flujo migratorio mixto conformado por migrantes de diferentes nacionalidades", escribió en X, antigua Twitter, Allan Alvarenga, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de Honduras.

Cada vez más comunes, las caravanas de migrantes que buscan llegar a EU

Desde 2018 los migrantes hondureños forman caravanas de miles de personas para tratar de cruzar Guatemala y México rumbo a Estados Unidos.

A estos grupos se les suelen unir otros migrantes, principalmente venezolanos, que llegan desde Sudamérica y que también buscan el llamado "sueño americano".

Algunos han cruzado la inhóspita selva panameña del Darién, en la frontera con Colombia, una ruta por la que pasaron en 2023 más de medio millón de migrantes, agobiados por la pobreza, violencia y falta de oportunidades en sus países.

Sin embargo, las últimas veces que han tratado de ingresar a Guatemala han sido reprimidos por la policía.

"Cinco veces me he ido porque no hay trabajo, me tengo que buscar la vida allá", dijo el hondureño Wilfredo Bonilla al canal Televicentro.

"Vamos a llegar todos juntos como familia, vamos a llegar bien", respondió otro de los migrantes, identificado como Rafael.

