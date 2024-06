Washington.— El ala más progresista del Partido Demócrata estadounidense se alzó en contra del nuevo decreto migratorio firmado por el presidente, Joe Biden, y prometió luchar desde el Congreso hasta que dé marcha atrás o apueste por otra que proteja a los inmigrantes y no limite el derecho de asilo.

Biden “tiene que ser el líder que nos ha prometido ser. Puede ser el presidente que une y mantiene a las familias juntas o no”, señaló a EFE la legisladora Delia Ramírez, hija de inmigrantes guatemaltecos y criada en Chicago.

Ramírez llegó al Congreso estadounidense tras las elecciones de medio mandato de noviembre de 2022, como también Greg Casar, en su caso representante del estado fronterizo de Texas y de raíces mexicanas. Formaron parte de la renovación en la bancada demócrata y creen que esta última iniciativa migratoria del mandatario, la más restrictiva hasta la fecha, va en contra de los principios demócratas.

“Estamos deshaciendo mucho del derecho al asilo que ha existido en este país por más de 60 años. Y no va a servir, no va a ayudar con la situación en la frontera. Si queremos reducir la migración debemos cambiar nuestra política, en particular sobre Latinoamérica”, apuntó a EFE Casar.

La orden, que entró en vigor, permite a las autoridades deportar a quienes no cumplan unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2 mil 500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días, algo que con base las últimas cifras está por debajo del flujo actual de cruces diarios.

El representante de Texas, unido a la también progresista Pramila Jayapal, de origen indio, prepara un nuevo proyecto de ley que en lugar de penalizar a quienes llegan a la frontera busca reducir la necesidad de emigrar por la fuerza.

Los demócratas, señaló Casar, no deben dejarse llevar por la retórica republicana. “Debemos tener una visión pro inmigrante, pro trabajadora y pro los valores de Estados Unidos. Donald Trump es de los presidentes más antiinmigrantes de toda la historia del país. En vez de intentar poner una política estilo Trump, debemos de crear una nueva donde protejamos a las familias y migrantes que ya están aquí y creemos una mejor situación legal para la gente que quiera aplicar para venir”, sostuvo.

El congresista Jesús Chuy García, representante del cuarto distrito de Illinois, mayoritariamente hispano, coincidió: “Desde una perspectiva política, los demócratas no pueden ni deben intentar superar a Trump, porque hacerlo no mejorará los resultados en la frontera”.

Mientras, Greg Abbott, gobernador de Texas, criticó las nuevas restricciones al asilo asegurando que no harán nada para disminuir los cruces irregulares.

Las medidas “no cambian nada con respecto al caos que creó Biden en la frontera”, señaló el republicano en una entrevista con la cadena Fox News. Abbott aseguró que lo que las restricciones harán es incrementar la cantidad de personas que cruzan sin ser detectadas.

AMLO: “¿para qué triangular?”

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que negocia un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que haya deportaciones directas de migrantes a sus países de origen. “Estamos esperando a que lleguen a un acuerdo para que, si ellos toman la decisión de deportar, lo hagan directo y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. Nosotros no tenemos problema, nosotros los tratamos muy bien a los migrantes, pero ¿por qué triangular?”, dijo López Obrador. Agencias, con información de Alberto Morales y Pedro Villa y Caña