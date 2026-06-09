Las autoridades desalojaron este martes a cientos de personas de sus hogares en la capital de Nueva Zelanda, mientras olas de 11 metros azotaban la costa.

El alcalde de Wellington, Andrew Little, declaró el estado de emergencia ante la llegada del intenso oleaje en los suburbios costeros de Owhiro Bay, Island Bay, Houghton Bay y Breaker Bay.

"Deben mantenerse alejados de la costa sur", dijo Little a los residentes de esas áreas en un comunicado, al advertir que los equipos de emergencia no acudirán a ayudar a quienes permanezcan en la zona.

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La orden de evacuación entró en vigor el martes por la mañana y la policía fue movilizada para garantizar que los pobladores se trasladen a terrenos elevados.

Los agentes establecieron controles en las carreteras circundantes para impedir que las personas se dirigieran a la costa.

El consejo municipal señaló que un evento similar en 2021 afectó a muchas viviendas en Breaker Bay, cuando las marejadas alcanzaron unos 6.5 metros.

Las olas que entraron en el puerto de Wellington el martes medían unos 11 metros, informó el servicio meteorológico de Nueva Zelanda.

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Las ráfagas de viento fueron tan fuertes en Island Bay que dos mujeres cayeron al suelo cuando el agua inundó la carretera, observó un periodista de la AFP.

Algunos vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto de Wellington, donde se registraron vientos de hasta 128 kilómetros por hora.

Una avioneta de una aerolínea local incluso volcó mientras estaba estacionada sin pasajeros.

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