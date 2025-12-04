Más Información

Wellington. En plena temporada de festejos y brindis, recientemente un curioso mapache se puso una "borrachera" en una licorería de Estados Unidos, y ahora una tierna entró "tambaleándose" a un en .

La pequeña cría de foca, aparentemente perdida, curiosa y muy por debajo de la edad legal para beber en aquel país, se alojó debajo del lavavajillas y no mostró ningún interés en "llamar a un taxi".

Era una tarde de domingo húmeda y tranquila cuando el tierno animalito entró contoneándose en el bar de cerveza artesanal Sprig + Fern The Meadows en Richmond, en la parte alta de la Isla Sur de Nueva Zelanda.

Acostumbrada a ver animales en el bar, que admite , la copropietaria, Bella Evans, supuso que el visitante era un perro antes de mirarlo más de cerca.

“Todos estaban en shock”, dijo Evans. “¡Dios mío! ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando?”

Un cliente agarró un suéter e intentó sacar a la foca por la puerta trasera. Esquivando a sus perseguidores, la criatura corrió a un baño y se escondió debajo del lavavajillas, que fue desenchufado rápidamente.

Otro cliente trajo una jaula para perros de su casa y Evans ideó un plan para atraer al visitante rebelde fuera de su escondite usando un ingrediente de que el pub ofrecía como especial.

“¡Toma el salmón! ¡Toma el salmón!”

Acabo de ir a ver a mi prometido y le dije: “¡Toma el salmón! ¡Toma el !”. Fue así como lograron atraer al animalito.

Luego, la espera fue breve hasta que llegaron los guardabosques. Resultó que ya estaban rastreando a la foca errante.

“Era su cuarta llamada del día”, dijo Evans. “Habían estado recorriendo esta urbanización de nueva construcción buscando a la cría de foca”.

La dueña del pub, junto con su pareja desde hace solo unos meses, relató que la cría de foca marina fue el primer "cliente rebelde" que tuvo que desalojar. Pero añadió que el al que el personal llamó Fern, sería bienvenido de nuevo.

“Existe la broma recurrente de que tenemos el sello de aprobación”, dijo. El salmón permanecerá en el menú.

La agencia de conservación de Nueva Zelanda confirmó haber recibido numerosos informes del público sobre una foca avistada en Richmond el domingo antes de que la fugitiva apareciera en el pub.

El personal del bar hizo un excelente trabajo protegiendo a la foca hasta la llegada de los guardabosques, declaró Helen Otley, portavoz del Departamento de Conservación.

La foca fue liberada en la cercana Isla Conejo, considerada un lugar seguro debido a su estatus libre de perros, explicó Otley.

No es inusual que las crías de foca curiosas aparezcan en lugares inesperados en esta época del año, añadió, ya que siguen ríos y arroyos hasta 15 kilómetros (9 millas) tierra adentro.

“Pueden aparecer en lugares , como este pub, pero es un comportamiento exploratorio normal”, dijo Otley.

Más focas y leones marinos en Nueva Zelanda gracias a programas de conservación

Los exitosos programas de conservación en Nueva Zelanda han dado como resultado un crecimiento de las poblaciones de focas y leones marinos, acercándolos más que nunca a los humanos.

Los científicos hablan de una “temporada de diversión” anual para ambas especies, un período de meses durante el cual aparecen regularmente en lugares extraños: casas, o carreteras concurridas.

