Yum Brands, la empresa matriz de Pizza Hut, afirmó el martes que está revisando las opciones para la marca, la cual ha tenido dificultades para competir en un mercado de pizzas saturado.

El director general de Yum, Chris Turner, afirmó que Pizza Hut tiene muchas fortalezas, incluyendo presencia global y un fuerte crecimiento en muchos mercados. Pizza Hut cuenta con casi 20 mil tiendas en más de 100 países, y sus ventas internacionales aumentaron 2% en los primeros nueve meses de este año. China es su segundo mercado más grande fuera de Estados Unidos.

Sin embargo, Pizza Hut obtiene casi la mitad de sus ventas de Estados Unidos, donde tiene alrededor de seis mil 500 sucursales; sus ventas en el país cayeron 7% de enero a septiembre. Durante mucho tiempo, Pizza Hut estuvo lastrada por grandes y anticuados restaurantes para comer en el lugar, mientras la gente comenzó a preferir la entrega a domicilio y el servicio rápido para llevar. En 2020, uno de los mayores franquiciados de Pizza Hut se declaró en bancarrota y cerró 300 locales.

“El equipo de Pizza Hut ha estado trabajando arduamente para enfrentar los desafíos del negocio y de la categoría; sin embargo, el desempeño de Pizza Hut indica la necesidad de tomar medidas adicionales para ayudar a la marca a alcanzar su valor total, lo cual podría ejecutarse mejor fuera de Yum Brands”, dijo Turner en un comunicado. “Para aprovechar realmente la marca que hemos construido y las oportunidades futuras, hemos tomado la decisión de iniciar una revisión exhaustiva de opciones estratégicas”.

Yum no ha establecido un plazo para la finalización de la revisión. La empresa dijo que no hará más comentarios al respecto.

Yum Brands lanza opción para tomar pedidos por medio de IA. Foto: especial

Pizza Hut: esta es su historia

Las acciones de Yum Brands subieron casi 7% en las operaciones matutinas del martes. La compañía también es propietaria de KFC, Taco Bell y Habit Burger & Grill. Yum dijo el martes que sus ingresos del tercer trimestre aumentaron 8% gracias a las fuertes ventas tanto en KFC como en Taco Bell.

Pizza Hut fue fundada en 1958 en Wichita, Kansas, por dos hermanos que pidieron prestados 600 dólares a su madre para abrir un local. Eligieron el nombre porque su letrero solo tenía espacio para ocho letras.

El reconocido techo rojo de Pizza Hut debutó en 1969 y para 1971 ya era la cadena de pizzerías más grande del mundo por ventas. PepsiCo adquirió Pizza Hut en 1977, pero escindió su división de restaurantes —que se convirtió en Yum Brands— en 1997.

Domino’s, con su enfoque en la entrega a domicilio y servicio rápido para llevar, se ha convertido desde entonces en la cadena del sector más grande del mundo, con 21 mil 750 sucursales.

Ayer, Denny’s, otro ícono de los años 50, anunció que lo comprará un grupo de inversores y se convertirá en una empresa privada. Al igual que Pizza Hut, Denny’s también ha tenido dificultades con el cambio de los clientes que prefieren la entrega a domicilio y la creciente competencia en las opciones de comida casual.

