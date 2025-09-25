Más Información

Caso Ayotzinapa: normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 e incendian camión

Emiten orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, por delitos relacionados con la Luz del Mundo

Tendrían que desahogarse mil 200 solicitudes de juicio político antes que las de Adán Augusto e Hilda Brown: Hugo Eric Flores

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

Dan 12 años de prisión a "El chombo", líder de "Los Zetas" en la frontera de México y Guatemala

“Me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheimbaum”, dice Chico Pardo sobre compra de Banamex

Banxico repite recorte de 25 puntos a la tasa de interés y queda en 7.50%

Morena prevé recorte de presupuestos; INE, Poder Judicial y Tribunal Electoral se aprobarán a la baja, dice Monreal

Fiscalía de Tabasco trabaja en investigación complementaria contra Hernán Bermúdez, funcionarios y exservidores públicos

Asesinan a Jefe de Unidad de Tramitación Común de Guanajuato; autoridades prometen justicia

Reo que escapó del Reclusorio Oriente fue detenido tras acudir a su casa en Magdalena Contreras

Miami.- Una coalición de ocho organizaciones latinas por los derechos civiles rogó este jueves en una carta al que proteja a las familias migrantes y garantice que las leyes migratorias respeten la Constitución, evitando abusos por parte de los agentes de Inmigración.

"La comunidad de derechos civiles está profundamente alarmada y preocupada porque la escalada de deportaciones masivas por parte de la no solo está separando familias y debilitando la economía, sino que también está socavando los derechos fundamentales de todos en este país", afirmó en la carta la presidenta de UnidosUS, Janet Murguía.

La misiva está dirigida a los Comités de Asignaciones de la Cámara de Representantes y del Senado a escasos días de que la ley de financiación del Gobierno estadounidense expire el próximo 30 de septiembre, lo que podría implicar un cierre parcial de la Administración.

La coalición instó por esta razón a que ambos comités soliciten "a la adopción de enmiendas cruciales para restablecer la rendición de cuentas en la aplicación de la ley migratoria en los próximos proyectos de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés)".

Este departamento es el responsable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), que está detrás de las redadas contra migrantes por todo el país.

Entre las enmiendas sugeridas, la carta mencionó la necesidad de proteger a los ciudadanos de los abusos de los que son víctimas, prevenir la deportación de los niños o establecer protecciones específicas para "lugares sensibles" como escuelas, lugares de culto o centros médicos.

Además, pidió prohibir el uso de máscaras a los agentes federales y exigirles portar cámaras corporales con imágenes que sean de acceso público, prohibir el uso de datos administrativos para las redadas, fortalecer la transparencia en los acuerdos de reclutamiento del ICE o garantizar el acceso de miembros del Congreso a los centros de detención para migrantes, entre otros asuntos.

Según la coalición, las "deportaciones masivas indiscriminadas" tienen un profundo impacto sobre la sociedad estadounidense, separando familias, dañando a las pequeñas empresas cuyos trabajadores son arrestados y erosionando la confianza entre los migrantes y las autoridades locales.

"La retórica antilatina se ha convertido en un arma para crear políticas peligrosas que atacan a nuestras comunidades, privan de derechos y socavan la esencia misma de nuestra democracia", mencionó la coalición, que además de UnidosUS está compuesta por Aquí: The Accountability Movement, Hispanic Federation, Latino Victory Project, LatinoJustice PRLDEF, League of United Latin American Citizens (LULAC), Mi Familia Vota y United Farm Workers.

desa/mgm

