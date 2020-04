"Nueva York es duro" (tough, en inglés) es el título de un emotivo video publicado en las redes para animar a los neoyorquinos ante la crisis desatada por el coronavirus SARS-CoV-2 y que usa parte de un discurso del gobernador Andrew Cuomo, que también lo ha compartido en las redes sociales.

"Pon fin a esa ansiedad, pon fin a ese miedo, pon fin a esa paranoia porque vamos a superarlo, porque somos Nueva York", dice la voz del gobernador Cuomo en el arranque del video de dos minutos de duración y que muestra, en blanco y negro, imágenes de lugares emblemáticos de la ciudad como la Estatua de la Libertad, el puente de Brooklyn, el rascacielos del Empire State o el perfil del centro económico de la ciudad.



We’re going to get through this because we are #NewYorkTough. @convictsnyc pic.twitter.com/gA8tz6mIHB

