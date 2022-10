Momento incómodo de Biden: "nada de chicos hasta los 30", le aconseja a una adolescente

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue captado en video en un incómodo momento mientras le daba consejos sobre relaciones de pareja a una adolescente: “nada de chicos serios hasta los 30", fue lo que se le escuchó decir al mandatario.

A través de redes sociales, se difundió el video en donde se muestra a Biden apoyando las manos sobre los hombros de la joven, mientras posaba para una foto.

Segundos después el presidente se inclinó hacia ella y le dijo: “ahora, algo muy importante que le he dicho a mi hija y a mis nietas: nada de chicos serios hasta los 30".



President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI

— Kalen D’Almeida (@fromkalen) October 15, 2022