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Rumichaca (Ecuador), 25 mar.- Comerciantes y transportistas de la frontera entre participaron este miércoles en una misa binacional que instó al diálogo entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro ante la crisis económica que golpea a la zona por la guerra comercial entre ambos países.

"Pedimos a nuestros gobernantes tanto de Ecuador como de que dialoguen, conversen, se acerquen al pueblo y sobre todo decreten leyes partiendo desde el pueblo, no desde arriba", señaló el obispo de la ciudad ecuatoriana de Tulcán, monseñor Carlos Yépez.

El sacerdote afirmó que es necesario que se piense en "los más pobres, humildes y necesitados" de ambos países, ya que conoce que hay personas que se están quedando sin trabajo debido a la imposición de aranceles de hasta el 50 % que ha reducido el cruce de productos.

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"Tanto los transportistas como los pequeños comerciantes, los estibadores, los cambistas están sin trabajo. Es una situación muy preocupante porque se está fortaleciendo la pobreza, la miseria en la sociedad", añadió.

Por su parte, el vicario del municipio colombiano de Ipiales, el padre Anselmo Argoti, indicó que el próximo viernes realizará también un vía crucis en la frontera, ya que, indicó, los pueblos fronterizos están "sufriendo un vía crucis muy duro" por las medidas arancelarias.

"Pedimos fervientemente a Dios para poder salir adelante de esta situación económica, que es muy grave. Somos testigos conscientes del desabastecimiento de los productos, el dinero no llega a las familias, quienes son las que más sufren", mencionó.

Personas participan en una misa binacional este miércoles, en el puente internacional de Rumichaca (Ecuador). (25/03/26) Foto: EFE
Personas participan en una misa binacional este miércoles, en el puente internacional de Rumichaca (Ecuador). (25/03/26) Foto: EFE

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia la inició en enero el presidente Noboa, al anunciar la imposición de una "tasa de seguridad" del 30 % a las importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Del 30 % de aranceles entre ambos países se escaló desde marzo a tasas del 50 %, a la vez que Colombia ha cerrado su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano, fruto estrella de las exportaciones de Ecuador.

Asimismo, Colombia cortó la interconexión eléctrica con Ecuador, que respondió con un incremento de tres a treinta dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de los oleoductos ecuatorianos.

Comerciantes y transportistas de la frontera entre Ecuador y Colombia participaron en una misa binacional que instó al diálogo entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro ante la crisis económica que golpea a la zona por la guerra comercial entre ambos países. (25/03/26) Foto: EFE
Comerciantes y transportistas de la frontera entre Ecuador y Colombia participaron en una misa binacional que instó al diálogo entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro ante la crisis económica que golpea a la zona por la guerra comercial entre ambos países. (25/03/26) Foto: EFE

Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los dos mil 800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones.

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Sin embargo, Noboa aseguró hace unos días que esta medida ha provocado que Ecuador ahora tenga una balanza comercial positiva con Colombia de 62.8 millones de dólares.

A la guerra comercial se sumó la pasada semana las tensiones por la aparición de una bomba sin explotar en territorio colombiano, como parte de las operaciones militares desarrolladas por Ecuador en zonas fronterizas en colaboración con Estados Unidos.

En esos ataques, supuestamente se bombardearon campamentos de los Comandos de la Frontera, organización criminal disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero tanto medios locales como el New York Times señalan que la infraestructura atacada era una granja de la población de la zona, sin vinculación criminal.

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