Marruecos reconoce Israel; EU acepta soberanía marroquí en el Sahara

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Marruecos se unió a otros países árabes en reconocer a Israel y además informó que Washington va a aceptar la soberanía de Rabat sobre la zona del Sahara Occidental.

"¡Hoy hubo otro HISTÓRICO avance! Nuestros dos grandes amigos Israel y el reino de Marruecos han accedido a tener relaciones diplomáticas plenas, ¡un logro mayor para la paz en Medio Oriente!", celebró el mandatario en Twitter.



Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!

Trump tuiteó además que firmó “una proclamación reconociendo la soberanía marroquí sobre Sahara Occidental. ¡La propuesta de autonomía seria, creíble y realista de Marruecos es la ÚNICA base para una solución justa y duradera por una paz y prosperidad perdurables”.



Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020