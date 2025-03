París. Marine le Pen denunció este lunes que es víctima de una sentencia "política" que busca impedir "que la favorita para las presidenciales pueda presentarse" en 2027.

"Es una decisión política", afirmó Le Pen en una entrevista televisada, en la que es su primera declaración pública tras la sentencia que le inhabilitó para un cargo público durante cinco años y complica su participación en las elecciones presidenciales de 2027.

"No voy a dejar que me eliminen fácilmente. Voy a pedir que la apelación me permita plantear una candidatura", avanzó. "Esta decisión ha violado totalmente el Estado de derecho", se quejó.

Una juez condenó a Le Pen por malversación de fondos cuando era eurodiputada y le impuso cinco años de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, de aplicación inmediata, y cuatro de prisión, aunque sólo la obliga a cumplir dos a domicilio y con pulsera electrónica cuando la sentencia sea firme.

"Además del riesgo de reincidencia, el tribunal tuvo en cuenta la importante amenaza para el orden público, en este caso que una persona condenada en primera instancia sea candidata a la elección presidencial", justificó la presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis.

La defensa de Le Pen afirmó que apelará la sentencia.

C’est une décision politique qui a été rendue.



La magistrate a assumé de mettre en œuvre l'exécution provisoire de l'inéligibilité, de rendre mon appel inutile sur ce sujet pour m'empêcher de me présenter et d'être élue présidente de la République. pic.twitter.com/N7TlTc4r9f — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 31, 2025

La justicia procesó entre septiembre y noviembre a Marine Le Pen, a su partido y a otras 24 personas por pagar con el dinero del Parlamento Europeo a los empleados de su formación entre 2004 y 2016. Todos fueron condenados.

Según la investigación, el partido puso en marcha de "forma concertada y deliberada" un "sistema de malversación" de los 21 mil euros (22 mil 700 dólares) al mes con los que cuenta cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios.

Pero el tribunal consideró que "en realidad" trabajaron para el partido Frente Nacional (FN), rebautizado RN en 2018, que se habría ahorrado importantes sumas de dinero con esta práctica prohibida por la legislación europea.

Dar marcha atrás a la inhabilitación inmediata se anuncia complicado. El abogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, anunció que recurrirán la condena, pero la sentencia en apelación podría llegar unos pocos meses antes de la presidencial. Un recurso en casación alargaría aún más el fallo final.

Le Pen siempre defendió su inocencia y, en noviembre, cuando se conoció el pedido de penas de la fiscalía, denunció que se buscaba su "muerte política".

El magnate Elon Musk dijo desde su cuenta de X que la condena contra Le Pen debe verse como "un abuso del sistema legal" que "la izquierda radical" utiliza cuando no puede ganar las elecciones.

Según Musk, cada vez más identificado con los movimientos de ultraderecha en todo el mundo, este recurso a los tribunales de lo que él llama izquierda radical para combatir a sus oponentes "es un guion de libro en todo el mundo".

Quelle serait la légitimité d'un président élu si j'étais relaxée en appel, alors même que je n'aurais pas pu, entre temps, me présenter à l'élection présidentielle ?



Nous sommes innocents et nous ferons appel, en espérant qu'un jugement ait lieu avant les élections. pic.twitter.com/WEEMM8dUZr — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 31, 2025

