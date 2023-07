El líder del partido de izquierdas noruego Bjornar Moxnes dimitió el lunes tras robar unas gafas de sol de lujo en el aeropuerto de Oslo, revelaron medios europeos.

Moxnes, quien lidera el Partido Rojo, con ocho escaños en el Parlamento noruego, fue grabado el 16 de junio robando unas gafas de sol Hugo Boss en una tienda libre de impuestos. Después de que las imágenes del robo se hicieran virales, Moxnes se dio de baja a principios de julio, informó el portal Politico.

Desde que estalló el escándalo, Moxnes negó todo y dijo que se trataba de un error de interpretación. El partido cerró filas con él. Sin embargo, el medio VG difundió el video de lo ocurrido, donde se aprecia claramente cómo el político, después de probarse los lentes, termina guardándoselos en el bolsillo y se marcha.

El lunes, un día antes de su prevista reincorporación, Moxnes admitió el robo y dimitió de su cargo. "Mucha gente me ha preguntado cómo pude hacer algo tan estúpido. Yo mismo me lo he preguntado muchas veces en las últimas semanas. No tengo una explicación adecuada", escribió en Facebook.

Un día antes, el comité ejecutivo nacional del Partido Rojo decidió que Marie Sneve Martinussen sustituyera como líder del partido a Moxnes, que había ocupado el cargo durante los últimos 11 años.

Martinussen condenó el lunes tanto el robo como la forma en que Moxnes gestionó el escándalo, por no haber proporcionado "información correcta" sobre el caso desde el principio. "Estoy enfadada y decepcionada por ello, y se lo he dicho a Bjornar de forma muy directa y en un lenguaje directo", dijo en rueda de prensa.

Sin embargo, dado que Moxnes se disculpó y dimitió tras el escándalo, el caso está "cerrado" para Martinussen, informaron los medios locales. Martinussen será líder del partido hasta 2024.

Tras revelarse la renuncia, en redes se hicieron virales comentarios de sorpresa ante la decisión de Moxnes. "El líder del partido de extrema izquierda en Noruega, Bjornar Moxnes, renuncia porque robó un par de gafas de sol. Sí, somos diferentes en Noruega", comentó la socialdemócrata @HanneHeggheim.

"No es frecuente que un escándalo político noruego obtenga cobertura internacional. Un montón de tristes zurdos noruegos que pensaban que era casi como un Robin Hood moderno", explicó.

