El papa León XIV exaltó el sábado a la primera santa estadounidense, la madre Francesca Cabrini, como modelo para los cristianos de hoy para cuidar de los migrantes necesitados, al visitar su lugar de nacimiento durante un viaje de un día al norte de Italia.

León, que ha chocado con el gobierno de Trump por su ofensiva contra los migrantes, instó en particular a los jóvenes a conocer la vida y el servicio de Cabrini, confirmando una vez más al primer papa estadounidense de la historia como heredero del papa Francisco al priorizar la difícil situación de los migrantes.

León oró ante la tumba de Cabrini en una basílica que lleva su nombre en su ciudad natal de Sant’Angelo Lodigiano, cerca de Milán, y presidió una ceremonia vespertina de oración. La visita al norte de Italia forma parte de la gran gira de verano de León por Italia para visitar ciudades clave y conocer a su rebaño.

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Cabrini, la santa patrona de los migrantes, es muy conocida por muchos estadounidenses por su labor al cuidado de los inmigrantes italianos en Estados Unidos a finales del siglo pasado. Sin embargo, su labor fue más allá de Estados Unidos, ya que recorrió el mundo construyendo escuelas, hospitales y orfanatos para quienes no tenían nada.

Tras su muerte en 1917, ya como ciudadana estadounidense naturalizada en el Chicago natal de León, Cabrini fue beatificada y luego canonizada en 1946 como la primera santa estadounidense.

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León preguntó qué pediría Francesca

El sábado, en su elogio de Cabrini, León dijo que ella se inspiró en su fe para ayudar a los migrantes que lo habían dejado todo atrás para tratar de encontrar una vida mejor.

“¿Qué puede ser más oportuno que un carisma misionero dedicado al servicio de los migrantes?”, señaló.

“Si la Madre Francisca viviera hoy, ¿qué diría su alma misionera?”, interrogó el papa. Preguntó también qué le pediría un pontífice como Francisco que, como hijo de inmigrantes italianos, convirtió al servicio a los migrantes en una de las prioridades clave de su pontificado.

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Frances Cabrini fue la primera santa estadounidense y dedicó su vida a atender a migrantes, huérfanos y personas necesitadas. Foto: @CLiberazione

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El papa instó a los jóvenes a conocer a Frances Cabrini invitándolos a leer sus escritos, diarios de viaje y notas de retiros.

Un 4 de julio con migrantes

Como su antecesor, el difunto Francisco, León XIV ha hecho suyo el llamado de la Iglesia católica, basado en el Evangelio, a “acoger al extranjero” en su ministerio a los migrantes. La semana pasada, el pontífice pasó dos días en las Islas Canarias de España, un destino importante para los migrantes que salen de África occidental, donde pidió acoger e integrar a quienes huyen de las penurias y los conflictos.

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El próximo viaje de un día de León será el 4 de julio, cuando se dirija a Lampedusa, la isla siciliana que es uno de los principales destinos de los migrantes que huyen del norte de África hacia Italia.

El primer papa estadounidense de la historia ha chocado con el gobierno de Trump por su ofensiva contra los migrantes y su programa de deportaciones masivas, lo que aporta un significado simbólico adicional a su decisión de pasar el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, en Lampedusa, que fue donde Francisco eligió hacer su primer viaje fuera de Roma como papa, en 2013.

Una oración en la tumba de san Agustín

León llegó a la ciudad natal de Cabrini después de hacer una parada en la cercana Pavia para orar ante la tumba de san Agustín, inspirador de su orden religiosa. Allí, alentó a los italianos a redescubrir su rezagada fe católica.

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Como muchos antiguos bastiones cristianos en Europa, Italia ha visto vaciarse sus iglesias en los últimos años en medio de tendencias secularizadoras, ya que cada vez menos italianos se casan por la iglesia o asisten a misa con regularidad.

“En un momento en que muchas personas parecen haber perdido su fervor espiritual o, por diversas razones, ya no encuentran atractivo en la fe cristiana, estamos llamados, ante todo, a llevar el mensaje del Evangelio”, afirmó el pontífice.

San Agustín fue un teólogo y obispo del siglo IV, autor de “Confesiones” y una de las figuras más influyentes del cristianismo. Foto: @QuotesforGoal

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Señaló a Agustín como una fuente de inspiración para los fieles de hoy.

San Agustín nació en el año 354 en lo que hoy es Argelia, pero vivió durante cinco años en Milán y sus alrededores, donde se convirtió al cristianismo. Más tarde se ordenó obispo, elaboró una regla para la vida monástica y escribió algunas de las obras más importantes del pensamiento occidental, como “Confesiones” y “La ciudad de Dios”.

“Su pensamiento, la historia de su conversión y su espiritualidad nos recuerdan el valor y la primacía de la interioridad”, de encontrar sentido dentro de uno mismo, dijo León.

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León se proclamó “hijo de San Agustín” la noche de su elección y lo ha citado profusamente en su primer año, dejando claro que el santo es la inspiración que guía su pontificado.

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gs/mcc