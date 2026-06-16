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Castelgandolfo, Italia. El papa León XIV espera "que no pase demasiado tiempo" para ir a México, según dijo a preguntas de los periodistas sobre sus próximas visitas internacionales, y comentó que también es "posible" que uno de sus viajes sea a Perú.
"Ahí vamos a ver, espero que no pase demasiado tiempo", manifestó el pontífice sobre una eventual visita apostólica a México y Guadalupe en 2027 al ser preguntado por los medios a su salida del Palacio de Castelgandolfo al finalizar su descanso semanal.
Y también dijo que es "posible" un viaje a Perú, el país con el que Robert Prevost tiene una estrecha relación y donde desarrolló gran parte de su vida pastoral como misionero agustino y como obispo de Chiclayo.
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El Papa, nacido en Chicago, obtuvo de hecho la nacionalidad peruana en el año 2015.
Tras su reciente visita pastoral a España entre el 6 y el 12 de junio, el próximo viaje internacional del papa será a Francia, del 25 al 28 de septiembre, en una visita que incluirá París, la sede de la Unesco y el santuario de Lourdes, entre las paradas previstas.
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En el primer año de su pontificado, León XIV ha viajado además a Turquía y Líbano, a cuatro países africanos (Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial) y al Principado de Mónaco.
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