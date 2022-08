Kansas vota sobre el aborto, una prueba para Estados Unidos

Olathe.— Kansas acudió ayer a las urnas para pronunciarse sobre el derecho al aborto en la primera consulta popular sobre el tema desde que la Corte Suprema de Estados Unidos pusiera fin en junio al derecho federal a ese procedimiento.

Los ciudadanos decidirán si eliminan o no de la Constitución de ese estado conservador del medio oeste el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pero también se percibe como un test para el derecho al aborto en todo el país, porque las legislaturas dominadas por los republicanos se apresuran a imponer prohibiciones estrictas del procedimiento tras la decisión de la Corte Suprema de derribar la sentencia del caso Roe vs. Wade de 1973, que garantizó ese derecho.

Otros estados, como California y Kentucky, votarán sobre la cuestión en noviembre, junto con las elecciones de mitad de mandato, en las que tanto republicanos como demócratas esperan movilizar a sus partidarios en todo el país en torno al aborto. En Kansas, la votación se centró en una sentencia de 2019 de la Corte Suprema estatal que garantiza el acceso al aborto hasta la semana 22 de gestación.

Las urnas abrieron a las 07:00 (12:00 GMT) y se esperaba una alta participación, según la funcionaria electoral Marsha Barrett, quien dijo que para el mediodía ya habían acudido 250 electores ya habían votado en la mesa de Olathe, el mismo número que en un comicio presidencial en todo el día.

Un grupo de legisladores presentaron en el Congreso estatal, dominado por los republicanos, una enmienda conocida como Value Them Both (Valora a ambos), que eliminaría el derecho constitucional del estado con el objetivo de devolver a los legisladores la reglamentación del procedimiento.

En el bando contrario, los activistas ven la campaña como un intento de despejar el camino para una prohibición total. Un legislador estatal ya presentó un proyecto de ley con el fin de prohibir el aborto sin excepciones, ya sea por violación, incesto o riesgo para la vida de la madre.

La enmienda es un golpe a la “autonomía personal”, sostuvo Ashley All, portavoz de la campaña proaborto Kanseños por la Libertad Constitucional (Kansans for Constitutional Freedom).

Activistas también se quejan de que la hoja de votación es confusa. Votar “Sí” a la enmienda significa reducir el derecho al aborto, mientras que quienes quieren mantener intacta esta práctica tienen que decantarse por el “No”.

Primarias en Arizona

Este martes también hubo primarias en Arizona: tras ocho años en el cargo, el mandato del gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, acabó, por lo que ambos partidos celebraron elecciones internas.

Por el lado demócrata, Marco López, exalcalde de Nogales y oficial de seguridad fronteriza durante la administración del expresidente Barack Obama, se enfrentó contra la secretaria de Estado Katie Hobbs. López dijo en una entrevista a EL UNIVERSAL que “la economía de Arizona necesita a los migrantes”.

Además, acusó a los republicanos de dividir con el tema migratorio y defendió el sistema de asilo y la oportunidad que representa EU para tener mejor calidad de vida. También indicó que “los elementos [de la Guardia Nacional de México] estarían mejor destinados para el combate al narcotráfico; creo que ese debe ser el objetivo”.

Como la principal funcionaria electoral de Arizona, Hobbs se ganó el cariño de los demócratas con una apasionada defensa de la integridad de las elecciones de 2020, una postura que ha generado amenazas de muerte, pero se ha visto agobiada por un caso de discriminación ganado por un asesor político negro de la época de Hobbs en la Legislatura.

Del lado republicano, la carrera se ve entre Kari Lake, expresentadora de noticias, y Karrin Taylor Robson, promotora inmobiliaria y regente de la universidad estatal.