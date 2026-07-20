Nueva York. Una jueza federal de Oakland (California), requerida en procedimiento de urgencia, ordenó el lunes suspender la compra del grupo de medios Warner Bros Discovery (WBD) por su competidor Paramount Skydance, mientras se examina el fondo del asunto, según un documento consultado por la AFP.

Los fiscales de 12 estados estadounidenses, encabezados por California, impugnaron judicialmente la adquisición, que valora a WBD en 110 mil millones de dólares, incluida la deuda, por estimar que la combinación de ambas empresas supondrá un riesgo para la libre competencia y los consumidores.

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Los fiscales generales de los estados habían instado a Warner y Paramount a que no cerraran la operación hasta que un tribunal tuviera tiempo de "evaluar exhaustivamente" sus argumentos. Y cuando las empresas se negaron, solicitaron una orden de alejamiento provisional, que fue lo que la jueza de distrito Araceli Martínez-Olguín concedió el lunes. Esto abre la puerta a una posible medida cautelar que los estados también pretenden obtener para bloquear efectivamente la operación.

Según los fiscales, la fusión "acabaría con la competencia" en Hollywood y reduciría las opciones de los consumidores, sobre todo de los cinéfilos y los abonados al cable de todo Estados Unidos.

“Se prohíbe temporalmente a los demandados cerrar o consumar cualquier medida directa o indirecta para integrar o consolidar sus operaciones”, se lee en la orden a la que EFE tuvo acceso.

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La prohibición incluye a los agentes, funcionarios, empleados, abogados y demás personas que participen en la fusión y no podrán seguir adelantando el proceso, aclaró la jueza.

La operación daría a la compañía resultante cerca del 27% del mercado de distribución cinematográfico y más del 30% en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.

El fiscal de California Rob Bonta calificó de “ilegal” la fusión de los dos gigantes del entretenimiento, y advirtió que esto “provocaría precios más altos, menor calidad y menos contenido cinematográfico y televisivo”, lo que perjudicaría a las salas de cine, a los distribuidores de televisión por cable básica y, en última instancia, al consumidor.

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A la denuncia de los 12 estados se sumó el sindicato de guionistas de Hollywood (WGA, en inglés), una de las agrupaciones más populares que agrupa a cerca de 20 mil miembros de la mayor industria del cine del mundo, alegando que esta polémica fusión provocará una pérdida masiva de empleos orientada a recortar costes operativos ante la drástica reducción de competidores en el sector.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) aprobó el pasado junio la compra de Warner, después de que las autoridades concluyeran que la transacción no perjudicará la competencia en los mercados de televisión, plataformas de contenido en línea ('streaming') y producción de contenidos.

La justicia estadounidense incluso aseguró que la evidencia recopilada durante la investigación sugiere que la fusión podría aumentar la competencia en la industria del entretenimiento al fortalecer la capacidad de la empresa combinada para competir con actores dominantes del mercado de 'streaming' y medios digitales.

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Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México y Oregon se unieron a California en la demanda.

La fusión enfrenta otro obstáculo en la Unión Europea, que todavía está revisando el acuerdo para su aprobación.

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