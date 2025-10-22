Más Información

Recapturan en Cuba a Zhi Dong Zhang, tras fuga en CDMX; abastecía de fentanilo al cártel de Sinaloa y el CJNG

13 denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

La mañanera de Sheinbaum, 22 de octubre, minuto a minuto

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Tres criminales dieron la orden de ejecutar a limonero

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina

Sheinbaum anuncia dispersión de apoyo a damnificados por lluvias en 5 estados; entregarán 20 mil pesos

Chocan Maru Campos y Luisa Alcalde por acusaciones de corrupción; gobernadora de Chihuahua anuncia demanda por daño moral

Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario

Más de 500 gaseras clandestinas operan en Edomex, alertan

Muere la víctima 32 por la explosión de la pipa en Iztapalapa; se trata de Tiffany Cano de 17 años

Ginebra. Los países menos desarrollados se están enfrentando en algunos casos a "abusivos aranceles" de hasta el 40%, pese a que sus intercambios apenas representan un 1% del , denunció este miércoles en Ginebra el secretario general de la ONU, .

En su intervención en la 16ª conferencia cuatrienal de Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el máximo responsable de Naciones Unidas destacó que mientras el crece -un 9% el pasado año- aumenta el riesgo de guerras comerciales por el comercio de bienes, que podrían desestabilizar las cadenas de suministro.

"Divisiones geopolíticas, desigualdades, la y los conflictos, nuevos o prolongados, están repercutiendo en la economía global", advirtió Guterres.

En este contexto, afirmó, la arquitectura financiera internacional no está proporcionando una red de seguridad adecuada para los países en desarrollo, "y el sistema comercial basado en normas corre el riesgo de descarrilar".

El secretario general hizo en la conferencia de la un llamamiento a asistir a los países en desarrollo para que puedan dejar de depender de la exportación de materias primas, brindándoles herramientas para que puedan aprovechar el explosivo crecimiento en el comercio de servicios.

En este sentido, apeló a ayudas financieras para estas economías, constreñidas en muchos casos por endeudamientos, hasta el punto de que tres mil 400 millones de personas vivan en países donde los gobiernos tienen que destinar más dinero al que a la salud o la educación.

Guterres subrayó que estos países deben beneficiarse también de la revolución tecnológica que está llegando a través de innovaciones como la o el blockchain, o la revolución energética, derivada del desarrollo de energías renovables, con el fin de frenar el cambio climático.

