“¡Venganza ! ”, claman en Israel tras “un día negro”

Sderot.— El primer ministro Benjamin Netanyahu instó a los residentes de Gaza a huir mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) buscan vengar “este día negro”, declaró. “Les digo a los residentes de Gaza: salgan de ahí ahora porque actuaremos en todas partes y con toda la fuerza”, declaró Netanyahu en un discurso en video dirigido a los ciudadanos israelíes. Advirtió a Hamas que la campaña de represalia de las FDI “los paralizaría hasta el punto de la destrucción y nos vengaremos con fuerza por este día negro que han provocado sobre el Estado de Israel y sus ciudadanos”.

El movimiento islamista palestino Hamas atacó este sábado a Israel que respondió con bombardeos en una escalada bélica que dejó más de 480 muertos, la mitad en territorio israelí. Las acciones se dieron durante una importante festividad judía. Israel dijo que ahora está en guerra con Hamas.

Miembros de la policía israelí ayudan a las personas a evacuar en Ashkelon, en el sur de Israel. Foto: Ilan Assayac

Hamas bautizó la operación como Diluvio de Al Aqsa y explicó que el movimiento había decidido “poner fin a todos los crímenes de la ocupación [israelí]”.

El ejército de Israel indicó por la noche que aún libraba combates en “22 lugares” con “cientos de infiltrados” que penetraron en el país “por aire, mar y tierra”.

“Estamos en guerra”, declaró Netanyahu, al tiempo que ordenaba la movilización de reservistas.

El presidente estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca, al dar un mensaje sobre los ataques en Israel. Foto: EFE

El Ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, amplió la “situación especial de seguridad” del país a todo el territorio de Israel por la noche, según su oficina de comunicaciones. Esto permite a las FDI brindar instrucciones de seguridad a los civiles y cerrar sitios públicos según sea necesario por razones de seguridad, dijo la oficina del ministro.

“Pido a los ciudadanos de Israel que mantengan su determinación y apoyen a nuestras fuerzas de seguridad”, añadió.

En su declaración, Gallant afirmó que “este fenómeno no continuará. Cambiaremos la realidad sobre el terreno en Gaza durante los próximos 50 años”, continuó.

La declaración se dio después de que militantes de Gaza dispararan una nueva ronda de cohetes el sábado por la noche, impactando directamente en múltiples lugares dentro de Israel, incluido Tel Aviv, según las autoridades israelíes.

Por la noche se reportaron sucesivas incursiones israelíes en diversas zonas de la Franja de Gaza, así como rescates de desaparecidos. Antes, el Ministerio de Energía ordenó cortar el suministro de electricidad a Gaza.

La gente corea consignas antiisraelíes con banderas palestinas durante una manifestación en Estambul. Foto: AP

Las FDI dijeron que planeaban cerrar la frontera y esperaban restablecer el “orden” al amanecer.

El Ministerio de Energía ordenó cortar el suministro de electricidad a Gaza. La escalada dejó “al menos 250 muertos” y mil 590 heridos del lado israelí, según el ejército, que acusó a Hamas de cometer masacres contra los civiles en sus propias casas. El Ministerio de Salud de Gaza contabilizó al menos 232 muertos y unos mil 700 heridos en el enclave. Los milicianos palestinos reivindicaron y difundieron imágenes del secuestro de varios israelíes.

“Hay soldados y civiles secuestrados. No puedo dar cifras en este momento. Es un crimen de guerra cometido por Hamas y pagarán las consecuencias”, admitió el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari. El jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, proclamó en la televisión Al Aqsa que vislumbraba una “gran victoria”.

La gente observa los daños causados por un cohete disparado desde la Franja de Gaza, en Tel Aviv. Foto: AP

Preocupación y mediación internacional

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a realizar “esfuerzos diplomáticos” para evitar una extensión del conflicto.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este domingo para abordar la situación.

La ofensiva fue celebrada por el movimiento Hezbolá e Irán.

EU reafirmó su compromiso “inquebrantable” con Israel. Las conversaciones para dar ayuda militar a Israel están avanzadas, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó que “envía sus condolencias a los familiares de las víctimas”, además de hacer un llamado a cesar la violencia y ofreció protección consular a mexicanos.

El presidente palestino, Mah-moud Abbas, quien gobierna en zonas reducidas de Cisjordania ocupada, pidió que acabe “la actual escalada israelí” contra la Franja. La Presidencia egipcia confirmó que mantiene “intensos contactos” con Israel y Palestina para alcanzar un cese de las hostilidades.

“Empezaron a disparar, raptaron a mujeres y niños”

“A las seis de la mañana nos sorprendieron con bombardeos y una invasión de terroristas (...) nunca había habido algo así”, dice a EL UNIVERSAL la colombiana Perla Lerner, de 70 años, de los que al menos 40 ha vivido en Israel.

Narra que los extremistas entraron por mar, tierra y aire, y “empezaron a disparar, raptaron a mujeres y niños”, en un “día peligroso, mientras todos estaban resguardados”. La colombiana vive en un kibutz, una comuna agrícola israelí, a cinco kilómetros de la Franja de Gaza, donde este sábado inició la guerra entre el grupo miliciano palestino Hamas e Israel.

Menciona que todo esto ocurrió en un día que es un poco festivo para los ciudadanos. Agrega que las autoridades les “pidieron cerrar las puertas” y “refugiarse en sus casas y en los sitios públicos”, donde hay refugios contra las bombas.

Les pidieron, además, no salir por la conflictiva situación que se vive en la nación.

Lerner ha vivido bajo la constante amenaza de los bombardeos en todos los años que ha radicado en suelo israelí; no obstante, reitera que no se había visto algo así.

La colombiana añade que se vive una “situación muy peligrosa”.

Soldados israelíes se despliegan en Sderot tras los ataques. Foto: AP

“Los extremistas entraron a poblados, hay desaparecidos”

Janet Cwaigenbaum es uruguaya, vive en el kibutz Nir Yitzhak, al lado de la Franja de Gaza y a al menos ocho kilómetros de Egipto.

Describe que “Israel ha hecho una muralla hacia abajo para impedir el paso de los terroristas”; sin embargo, hoy “la valla fue rota”. Entraron “cientos, sino miles” de extremistas. Agrega que entraron a “poblados (...) tomaron rehenes y hay muchos desaparecidos”.

Detalla que “había una fiesta en el desierto, donde había muchos jóvenes, al menos 2 mil. Ahora están escondidos, otros desaparecidos y también heridos”.

La licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, de 57 años, indica que “a las 6:30 de la mañana comenzaron a sonar las alarmas y nos pidieron [las autoridades] entrar a los cuartos de seguridad”.

Reitera a este medio que los extremistas tomaron rehenes y afirma que “nunca habíamos visto una cosa así”.

La mujer, que ha vivido 26 años en Israel en el kibutz en el sur, en el desierto del Neguev, en la frontera lindera a la Franja de Gaza, narra que están bajo resguardo en un jardín de infantes, donde al menos 80 personas “pasarán la noche. Nadie va a dormir”.

Janet Cwaigenbaum es uruguaya y vive en el kibutz Nir Yitzhak. Foto: Especial

“Es peligroso salir, cancelaron trabajos y las escuelas”

La yucateca Priscila Naftali, de 36 años, está en México, pero sus amigos, conocidos y también los familiares de su esposo están en Israel. Dice a EL UNIVERSAL que actualmente está en Mérida, pero “a todos los esposos de mis amigas los mandaron a llamar para ir a la guerra. Israel ya declaró que es guerra y van con todo”.

La mexicana, quien salió hace un mes de Israel, afirma que “gracias a Dios no estamos ahí, pero sí estamos preocupados por nuestra familia y amigos”. Añade a este medio que “no hemos dormido, estamos viendo las noticias, es algo que jamás había pasado, estamos preocupados”. Detalla que hay “muchos israelíes secuestrados”.

Remarca que “fue todo una sorpresa porque están en días festivos judíos, además era Shabat”. Agrega que “también hubo una fiesta en el sur. Como es día festivo por la Simjá Torá todos están de días de vacaciones y todo, estaban todos en la fiesta (...) y había como 3 mil personas en la fiesta y los terroristas llegaron y empezaron a disparar”.

Remarca que no volvieron a México “por lo de las guerras. De pronto sí tiran bombas y todo, pero no era algo como esto. Venimos porque nació mi bebecito y mi familia lo quería conocer”.

Priscila Naftali, de 36 años, salió hace un mes de Israel. Foto: Especial

El ataque sorpresivo contra Israel desde Gaza

Ante la serie de ataques sin precedentes iniciados por Hamas y la Jihad Islámica contra Israel la madrugada, y a pesar de que se trata de eventos en pleno desarrollo, ofrezco estos primeros apuntes:

El contexto mayor.

1. Se trata de un conflicto añejo, irresuelto, que es considerado por muchos como intratable, por lo que a lo más que comúnmente se aspira es a administrarlo. Contiene infinidad de temas sin solución como la ocupación indefinida de territorios por parte de Israel, la inexistente construcción de condiciones de paz y seguridad para ambos pueblos que permitan la transición de la Autoridad Nacional Palestina hacia un Estado que pueda coexistir con Israel en circunstancias de bienestar para los habitantes de la región, y a la vez, la devolución del control de la franja de Gaza a esa Autoridad Nacional Palestina, así como el desarme de organizaciones como Hamas o la Jihad Islámica, entre muchos otros factores. Esta serie de elementos irresueltos ocasionan que continuamente el conflicto exprese su violencia de muy distintas formas.

Un hombre carga a una niña llorando, mientras camina frente a un edificio destruido en un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza. Foto: AFP

2. La situación actual no tiene precedentes en cuanto a los conflictos entre Hamas/Jihad Islámica e Israel. Lo que normalmente sucede es una lógica de acción reacción de eventos encadenados, los que resultan en una escalada que más o menos vemos desarrollarse en el tiempo. No es que no hayan ocurrido hechos como esos en los últimos días o semanas (por ejemplo, la llegada de judíos ortodoxos a la zona en donde se encuentra la Mezquita de Al Aqsa o ataques terroristas contra ciudadanos israelíes o las redadas israelíes en contra de militantes palestinos). Lamentablemente, siempre los hay. Lo que pasa es que estamos ante acción por parte de las organizaciones palestinas, que fue claramente planeada con meses si no es que más tiempo, la cual se monta en coyuntura actual y saca partido de ésta, buscando shock sorpresivo en la sociedad y las fuerzas de seguridad israelíes. Esto no puede ser entendible, por tanto, sin insertar un contexto más inmediato.

El contexto inmediato: las vulnerabilidades en Israel.

a. Desde factores demográficos hasta temas que tienen que ver con la frustración acumulada y resentimientos ocasionados por un conflicto irresuelto e intratable, un cada vez mayor número de israelíes ha estado votando por los partidos religiosos y nacionalistas de extrema derecha.

b. Netanyahu, quien, entre otras cosas, enfrenta varios procesos por corrupción, optó por formar coalición con esos partidos antes que renunciar a reocupar la primera magistratura que había perdido hace unos años, y también ha optado por seguir cediendo ante las demandas de esos partidos, ante el riesgo de volver a perder el mandato.

c. Entre muchas otras iniciativas y decisiones, la coalición gobernante está impulsando una reforma judicial que ha suscitado un enorme descontento en Israel. La aprobación del primer ministro ha llegado a caer a 20%.

Los palestinos toman el control de un tanque israelí después de cruzar la valla fronteriza con Israel desde Khan Yunis en el sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP

d. Esto se ha trasladado hacia la arena de confrontación entre Israel y Palestina de distintas formas. Hay que considerar que el estatus de irresolución permanente que mantiene el conflicto, también ha producido frustración y radicalización entre sectores de la población palestina, algunos de quienes optan por métodos violentos. Desde mucho antes de que este gobierno asumiera el poder, se registró un crecimiento de atentados terroristas contra civiles israelíes por parte de individuos y organizaciones palestinas, lo que normalmente termina, a su vez, en redadas por parte de la policía y ejército israelí en busca de militantes. Estas redadas también han ocasionado muertes de cientos de civiles palestinos y comúnmente incendian espirales y círculos de violencia.

e. En la gestión actual del gobierno liderado por Netanyahu, además de esas redadas, hay que añadir el componente de la presión que están ejerciendo los partidos extremistas para autorizar asentamientos nuevos e incluso anexar territorios dentro de Cisjordania, sin mencionar otros elementos como los ataques de colonos israelíes en contra de poblados o individuos palestinos.

f. Añadiendo piezas a esta complejidad, hay que considerar el semicolapso de la Autoridad Nacional Palestina, el cuerpo que formalmente gobierna y representa a Palestina, la mala salud de su presidente Mahmoud Abbas y su baja popularidad, la corrupción que la carcome, y su rivalidad con Hamas.

Los partidarios iraníes de Hezbolá ondean banderas palestinas durante una celebración por los ataques. Foto: EFE

La vulnerabilidad inmediata: una “alerta estratégica de seguridad”.

Lo anterior arroja, y ha sido analizado de manera seria por la comunidad de seguridad en Israel, enormes vulnerabilidades para ese país. De un lado está por supuesto la división política a nivel interno y lo que ello implica para la toma de decisiones. Del otro, y más delicado, está la forma como esas divisiones han salpicado al propio ejército y a las agencias de inteligencia.

Estos factores de contexto sin duda formaron parte de la larga fase de planeación por parte de Hamas y la Jihad Islámica.

Análisis de la situación actual: La conmoción.

1. El resultado de lo anterior es un shock sin precedentes. Desde las 6 am del sábado, las alarmas empezaron a sonar en decenas de ciudades israelíes, incluidos sitios como Tel Aviv o Jerusalén, en donde los misiles llegan normalmente sólo cuando el conflicto escala. Pero los más de 2 mil proyectiles que cayeron en pocas horas eran sólo una distracción.

2. La parte más fuerte en términos de la conmoción sicológica que está viviendo Israel es la penetración de su territorio por parte de cientos de militantes de Hamas y la Jihad Islámica en muy poco tiempo. Para comprender el contexto, usualmente, cuando un pequeño grupo de esos militantes intenta infiltrarse en territorio israelí, son detenidos mucho antes de actuar. Ahora en cambio, estamos hablando de cientos, la mayor penetración sorpresiva de militantes de toda la historia.

3. Estos militantes, al momento de este escrito, están controlando porciones de aldeas y comunidades israelíes de los alrededores de Gaza, efectuando ataques terroristas contra civiles, capturando un número indeterminado de rehenes (civiles y militares) e incluso transportando a algunos de ellos a Gaza. Los atacantes han disparado de manera directa contra grupos de personas que estaban en sus casas, o en fiestas, o trasladándose en automóvil.

4. Se trata de un ataque masivo que toma a la inteligencia y a las fuerzas de seguridad israelíes completamente desprevenidos.

La guerra por la disuasión y la guerra sicológica.

1. Este shock psicológico funciona como un atentado terrorista masivo. En el terrorismo, las víctimas directas son sólo instrumentos para causar un estado de terror y estrés colectivo en terceros, y comunicar a esos terceros, usando ese terror como vehículo, un mensaje o reivindicación política. Esto tiene eficacia no sólo en términos de la sociedad atacada, sino también en términos de la propaganda que consigue la organización perpetradora.

2. Ante esas circunstancias, Israel se verá obligado a responder con enorme fuerza, quizás también sin precedentes. Podemos adelantar que, en Israel, la discusión de los días que siguen girará en torno a cómo restaurar la capacidad disuasiva frente a Hamas. Claramente, esa organización consideró que cualquier daño que pueda sufrir en los días que vienen, será pequeño ante el contundente golpe que en estos momentos está asestando a Israel. Por ello es que en ese país las decisiones girarán en cómo cambiar, en la mentalidad de su oponente, ese cálculo hasta llevarle a pensar que el haber atacado a Israel fue un grave error.

3. En este punto, es difícil saber si esto será eventualmente logrado. Lo que sí se puede prever es que vienen días de bombardeos severos de Israel contra Gaza, y posiblemente incluso una incursión terrestre.

4. Es probable que, ante los hechos, y con el respaldo internacional con el que en este punto está contando Netanyahu, el liderazgo israelí se sienta con mayor holgura que otras veces para bombardear Gaza de manera más severa incluso que en los últimos años. Israel, no obstante, se enfocará en atacar los sitios en donde sepa que se encuentran los liderazgos de Hamas y la Jihad Islámica y no descansará hasta lograr importantes bajas.

El rol de Irán y otros posibles escenarios de confrontación.

1. Es imposible dejar de lado el rol que muy probablemente haya tenido Irán en la planeación. Teherán tiene lazos muy cercanos especialmente con la Jihad Islámica, pero también con Hamas.

2. Es en ese sentido que tenemos que estar pendientes de si, con el desencadenamiento de hechos, se abre frente desde Líbano a manos de la milicia chiíta de Hezbolá (aliada mayor de Teherán), que ha estado actuando cada vez más asertivamente en contra de intereses israelíes.

3. Otros escenarios de confrontación pueden incluir las zonas ocupadas de Cisjordania, en donde la militancia palestina tiene importantes bases, o incluso dentro del territorio israelí entre grupos extremistas de las comunidades árabes que habitan en ese país.

El rol de las negociaciones Israel-Arabia Saudita.

Sólo añadir que, auspiciado por Washington, estaba en curso un proceso de normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, el cual se conecta con el tema palestino. Riad estaba demandando condiciones a Netanyahu que incluyesen el congelamiento de la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania y otras concesiones a los palestinos. No todo ello estaba teniendo una respuesta positiva por parte de Jerusalén y aun así, el reino saudita estaba evaluando el seguir adelante con la normalización. Ahora irrumpe Hamas reivindicando con fuerza esa causa y mandando el mensaje de que es sólo a través de la fuerza que se puede avanzar las metas de su pueblo.

Lo anterior arroja un panorama poco esperanzador con un país internamente dividido, ahora en plena conmoción, que intentará responder ante esa conmoción probablemente de formas que no hemos visto en años, que presenta un potencial de escalamiento en otros frentes o arenas, y que lleva a la región a nuevos escenarios complicados.