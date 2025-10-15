La policía de Trinidad y Tobago dijo este miércoles a la AFP que investiga la posible muerte de dos de sus ciudadanos en el último ataque de Estados Unidos contra una embarcación que presuntamente transportaba droga y que navegaba frente a las costas de Venezuela.

Un agente de policía confirmó vía telefónica que las autoridades se encuentran investigando, luego de que fueron alertadas por los residentes de la aldea de Las Cuevas, al norte de Trinidad, sobre la presencia de dos trinitenses en la embarcación.

Sin embargo, señaló que de momento no puede confirmar ni desmentir la información.

mgm