Hay un complot orquestado contra el país y la ciudad, dice alcalde de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, aseguró que vienen días difíciles porque hay un complot orquestado que quiere generar el caos en la ciudad e invitó a los ciudadanos a que “tengan paciencia y resistencia”.

“Yo quisiera decirles que todo está bien, lamentablemente tengo que decirles que tenemos que prepararnos”, dijo el mandatario distrital al señalar que lo que ha venido pasando en las últimas horas en la ciudad “es un complot”.

Advirtió que “aquí hay una organización de alto nivel interesada en que la ciudad no funcione, en que los ciudadanos no puedan ir al trabajo, interesados en que nos dividamos”.

Según el alcalde Peñalosa, esa organización de alto nivel realizó una “campaña de terror que identificamos muy bien. “Identificamos la circunferencia a lo largo de la ciudad”, dijo al explicar que se iban movilizando a pie en una especie de circunferencia.

El secretario General de la Alcaldía, Raúl Buitrago, informó en una rueda de prensa conjunta con el Presidente, que la administración identificó en 612 llamadas que se hicieron a la línea de emergencias 123 que hubo un patrón que muestra la estrategia con la que se generó pánico en la ciudad.

Esas llamadas, dijo el funcionario, se originaron en las localidades de Suba, Kennedy, Usaquén, Engativá y Fontibón, entre las 7 y 11 de la noche, con un pico alto entre las 8 y las 9:30 de la noche.

La estrategia que se identificó es que se habían recorridos que se adelantaban a pie con la amenaza de ingresas a conjuntos residenciales que no se concretaron, como han verificado servidores de la ciudad que están visitando uno a uno los puntos donde se originaron las llamadas. Van en el 10% y en ninguno hubo el acto vandálico con el que se amenazó, explicó Buitrago

“Aquí no se trata de unos jóvenes que están llevando a cabo manifestaciones espontaneas, aquí hay un complot, aquí hay una organización de alto nivel, aquí hay unos grupos politiqueros interesados en desestabilizar el país, en que nuestra ciudad de 8 millones de personas no funcione, en que los ciudadanos no puedan ir al trabajo”, afirmó el alcalde.

A renglón seguido Peñalosa dijo que “tenemos que unirnos todos contra esa minoría que quiere dejarnos sin empleo, sin democracia y sin país. Y tenemos que identificar a esos politiqueros especialistas en la calumnia que están regodeándose en la destrucción”.

“Vamos a enfrentar días difíciles, pero unidos vamos a ganar”, afirmó al alcalde, quien invitó a los ciudadanos a poner telas o papeles blancos como símbolo contra los violentos.

El final Peñalosa invitó a los bogotanos a mantener la calma y estar tranquilos. “aquí está el Estado, aquí está el gobierno nacional, aquí está el gobierno local y todas las fuerzas militares y de policía. Nuestra democracia va a prevalecer si estamos juntos.

agv