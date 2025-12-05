México vs Sudáfrica, se repite la inauguración del Mundial 2010; así lo recuerda Javier Aguirre

El próximo 11 de junio, justo el día de la inauguración del Mundial de 2026, se cumplirán 16 años del inicio de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Aquel Mundial comenzó con un partido Sudáfrica vs México, tal y como empezará la justa mundialista del siguiente año, pero esta vez con la Selección Mexicana como anfitriona.

Javier Aguirre recordó la inauguración de hace 16 años y bromeó con la ausencia de Rafael Márquez en la cancha, ya que ahora lo tiene como auxiliar en su cuerpo técnico.

“Se complicó, se puso cuesta arriba con un golazo de (Lawrence) Tshabalala y al final, Rafa empata. Es una historia bastante grandiosa porque jugamos en su campo, ahora ellos en el nuestro. Ahora Rafa (Márquez) no podrá meter goles, estará a lado mío y espero que sea una buena inauguración. Eso creo”, declaró tras el sorteo.

Los anfitriones, durante la inauguración del primer Mundial en el continente africano, se pusieron arriba con el golazo a Oscar Pérez al minuto 55; sin embargo, el capitán mexicano Rafael Márquez rescató la igualada al 79’.

En aquel Mundial, México clasificó como segundo de su grupo con cuatro puntos, debajo de Uruguay que fue líder con siete unidades.

