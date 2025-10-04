Más Información

Cientos de millas de personas salieron a las calles en toda Europa este sábado para exigir el fin inmediato de la y la liberación de los a bordo de una flotilla humanitaria interceptada por Israel.

"Todos somos palestinos", "", "Alto al genocidio", coreaban los manifestantes en Roma, donde una marea humana marchó por cuarto día consecutivo, tras la interceptación esta semana de una flotilla de 45 embarcaciones que intentaba llegar a Gaza con ayuda.

Los organizadores anunciaron "un millón" de manifestantes. Contactada por AFP, la policía italiana no pudo proporcionar una cifra de participación de inmediato.

Unos 70 mil manifestantes, según la policía, recorrieron Barcelona en un ambiente pacífico, en una de las múltiples protestas propalestinas celebradas en toda España.

En Dublín, miles marcharon por el centro de la capital irlandesa para conmemorar lo que los organizadores calificaron como "dos años de genocidio" en Gaza.

Irlanda y España son algunos de los países más críticos en Europa frente a la ofensiva militar de Israel en Gaza, iniciada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás.

Manifestantes sostienen una pancarta con el lema en catalán "Paremos el genocidio en Palestina, no más comercio de armas con Israel" durante una manifestación pro palestina en solidaridad con la Flotilla Global Sumud tras la interceptación de barcos por parte de la armada israelí, en Barcelona, ​​España, el sábado 4 de octubre de 2025. Foto: AP
En París, donde se congregaron unas 10 mil personas, una portavoz del contingente francés de Global Sumud, Helene Coron, dijo a la multitud: "¡Nunca nos detendremos!".

En Italia, el gobierno de derecha de la primera ministra Giorgia Meloni ha sido criticado por su falta de acción. El sábado, Meloni acusó a los manifestantes de vandalizar una estatua del Papa Juan Pablo II frente a la estación central de Roma, calificando el acto como "vergonzoso".

Manifestantes en Barcelona entonaban cánticos como "¡Boicot a Israel!" o "¡Palestina libre!".

"Hace muchos años que la política de Israel no es correcta y hemos de salir a la calle", indicó a la AFP Marta Carranza, una jubilada de 65 años que se manifestaba con una bandera palestina a la espalda.

En Madrid unas 92 mil personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, salieron a las calles.

"Somos nosotros, los que no tenemos la vida en riesgo, los que tenemos que luchar por aquellos que verdaderamente lo están sufriendo", indicó a AFPTV Marcos Pagadizabal, un estudiante de 19 años que participaba en la marcha.

Israel intercepta flotilla que llevaba ayuda a Gaza

Las embarcaciones de ayuda de la flotilla con destino a Gaza fueron interceptadas esta semana por Israel tras haber partido a inicios de septiembre de Barcelona.

Unos 50 españoles se encuentran entre los miembros de la flotilla detenidos en Israel, indicó este sábado el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una entrevista con la televisión pública.

Los organizadores de la flotilla califican la acción israelí de "ilegal", ya que los barcos navegaban en aguas internacionales.

Un estudiante muestra su apoyo a Palestina, el 2 de octubre de 2025. Unos 4 mil estudiantes se congregaron para manifestarse contra el genocidio en Gaza, informaron autoridades en Madrid. Foto: EFE
"Era de esperar que hoy viniera mucha gente porque hay mucha movilización y la gente está despertando un poco", explicó entre la multitud de manifestantes en Barcelona, Jordi Bas, un profesor de primaria de 40 años que agitaba una bandera palestina.

"La población de palestina lo sigue desde el primer día y es la única cosa que les puede dar un poco de ánimo, ver que el mundo entero está movilizándose para solidarizarse con ellos", agregó.

El 14 de septiembre alrededor de 100 mil manifestantes propalestinos interrumpieron el recorrido de la etapa final de la Vuelta ciclista a España, obligando a suspenderla antes de tiempo.

En Irlanda, los oradores pidieron sanciones contra Israel y el fin inmediato de la guerra. Exigieron además que los palestinos participaran en cualquier plan de alto el fuego.

"Cualquier plan que se haga sin la participación del liderazgo o del pueblo afectado debe ser puesto en duda", dijo John-Paul Murphy, un médico de 37 años.

En Londres, la policía informó de al menos 355 arrestos durante una concentración en apoyo al grupo proscrito .

El primer ministro Keir Starmer pidió anular las protestas este fin de semana, tras el ataque mortal a una sinagoga ocurrido el jueves.

