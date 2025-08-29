Más Información

Inicia sesión en el Senado convocada por Noroña; "Alito" Moreno se hace presente

Inicia sesión en el Senado convocada por Noroña; "Alito" Moreno se hace presente

Ted Cruz envía mensaje a Sheinbaum tras rechazo a solicitudes de EU; "México debería aceptar nuestra oferta como amigos"

Ted Cruz envía mensaje a Sheinbaum tras rechazo a solicitudes de EU; "México debería aceptar nuestra oferta como amigos"

Secretaría Anticorrupción revela pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza del Centro; reciben hasta un millón de pesos

Secretaría Anticorrupción revela pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza del Centro; reciben hasta un millón de pesos

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

Secretaría Anticorrupción descarta denuncias de soborno por caso Peña Nieto-Pegasus; le compete a la FGR, señala

Secretaría Anticorrupción descarta denuncias de soborno por caso Peña Nieto-Pegasus; le compete a la FGR, señala

¿Invitó Sheinbaum a AMLO a su primer informe de gobierno?; esto responde la Presidenta

¿Invitó Sheinbaum a AMLO a su primer informe de gobierno?; esto responde la Presidenta

Lenia Batres pide “sanción inmediata” para medios que mientan; propone modificar Ley de Derecho de Réplica

Lenia Batres pide “sanción inmediata” para medios que mientan; propone modificar Ley de Derecho de Réplica

Noroña califica como "ruin" la cobertura sobre agresión de Alito Moreno; “ustedes van a ser los siguientes”, advierte

Noroña califica como "ruin" la cobertura sobre agresión de Alito Moreno; “ustedes van a ser los siguientes”, advierte

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Transportistas posponen megamarcha del 1 de septiembre; continúa diálogo con el gobierno capitalino, señalan

Transportistas posponen megamarcha del 1 de septiembre; continúa diálogo con el gobierno capitalino, señalan

Detienen a “El Loco Bryan”, presunto integrante de “La Unión Tepito”, en la colonia Guerrero

Detienen a “El Loco Bryan”, presunto integrante de “La Unión Tepito”, en la colonia Guerrero

Los Ángeles.- El gobernador de , el republicano Greg Abbott, firmó la ley de redistribución de distritos favorable a su partido, con lo que avanza el plan del presidente Donald Trump para mantener la mayoría de la Cámara de Representantes estadounidense en las elecciones de medio término.

“Este mapa garantiza una representación más justa en el Congreso. Texas será más ROJO en el Congreso”, escribió Abbott en un mensaje de X en el que calificó el nuevo mapa electoral como “Grande y Hermoso”.

La ley aseguraría para el Partido Republicano cinco distritos congresionales y afecta a varios actualmente representados por demócratas, en especial distritos de mayorías latinas y afroamericanas.

Lee también

La batalla por los distritos apenas comienza, puesto que la nueva redistribución ya ha sido demandada ante los tribunales.

Abbott tendrá que enfrentar a la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), la organización de derechos civiles más grande e influyente de EU, que presentó esta semana una demanda alegando que el nuevo mapa electoral "priva a los votantes negros de su poder político".

La demanda, conjunta con Lawyers Committee for Civil Rights Under Law, alega que Texas ha incurrido en manipulación racial de los distritos electorales para impedir que los votantes negros elijan a los candidatos de su preferencia.

Por su parte LULAC, la más antigua organización hispana en EU, presentó una moción para complementar una querella legal presentada en 2021, que impugna los mapas originales del estado y argumenta que redefinir los distritos a mediados de la década es inconstitucional.

Lee también

El Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) también se ha unido en los litigios legales, que prometen ser un obstáculo para que el estado pueda implementar los nuevos distritos.

Republicanos en estados como Utah ya tienen vía libre para seguir los pasos de Texas, como parte del plan de Trump, que originó una respuesta de los estados demócratas para adelantar sus mapas congresionales, que generalmente se realizan cada 10 años, basados en las cifras del censo.

Al campo de batalla entre los dos mayores partidos en Estados Unidos se ha unido California, donde el gobernador Gavin Newsom firmó varias leyes para convocar elecciones en noviembre para aprobar un nuevo mapa del Congreso que ayude al Partido Demócrata a obtener cinco escaños más en la Cámara de Representantes en 2026 y contrarrestar los esfuerzos republicanos para retener la mayoría.

Lee también

“¡Felicitaciones por tu nuevo puesto como perro faldero número uno de Trump, sé que trabajaste duro para lograrlo!”, dijo hoy en un mensaje de X Newsom sobre Abbott y la firma de la ley.

La mejor oportunidad del partido azul para contrarrestar los rediseños republicanos está en California, un estado predominantemente demócrata que tiene el mayor número de distritos congresionales en el país, con 52.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Sheinbaum y CFE lanzan proyecto solar para que mexicanos paguen menos de luz. Foto: Adobe / CFE / EFE

Sheinbaum y CFE lanzan proyecto solar para que mexicanos paguen menos de luz

Visa americana. Foto: iStock

Trump busca limitar la estadía de estudiantes extranjeros en Estados Unidos (visa F y J)

Visa americana: iStock/ Khosrork/

Habrá CAMBIOS en la entrevista para obtener la visa americana a partir de septiembre

¿Adiós a la Tarjeta INAPAM Esta es la credencial que ahora pueden tramitar pensionados y jubilados. Foto: Canva

¿Adiós a la Tarjeta INAPAM? Esta es la credencial que ahora pueden tramitar pensionados y jubilados

Visa americana. Foto: iStock

¿Cuántas veces puedo entrar a Estados Unidos con una visa de turista B1/B2?