Más Información

ASPA pide al gobierno federal respetar el convenio bilateral aéreo con EU y "defender intereses de la aviación mexicana"

ASPA pide al gobierno federal respetar el convenio bilateral aéreo con EU y "defender intereses de la aviación mexicana"

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Monreal reúne a diputadas tras presunto desencuentro por lugar junto a Harfuch; vicecoordinadora de Morena se pronuncia

Monreal reúne a diputadas tras presunto desencuentro por lugar junto a Harfuch; vicecoordinadora de Morena se pronuncia

Destituyan a Taibo II "o será señalado donde se pare": mujeres en mitin poético

Destituyan a Taibo II "o será señalado donde se pare": mujeres en mitin poético

FGR va por extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

FGR va por extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

Legisladores republicanos en el creen que suficientes demócratas estarían dispuestos a romper las líneas de su partido y apoyar una propuesta temporal para reabrir el la próxima semana, a medida que crezca la presión por la inminente suspensión de la ayuda alimentaria y las demoras aéreas.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, , dijo este miércoles a Politico que "se han reactivado" las negociaciones con la oposición, que exige una extensión a los subsidios del programa sanitario Obamacare como condición para respaldar una medida que desbloquearía fondos para agencias gubernamentales hasta el 21 de noviembre.

Sin embargo, los demócratas no han dado señales públicas de que cederán en sus exigencias.

Lee también

La legislación republicana, que ya ha fallado unas trece votaciones en la Cámara Alta, compraría tiempo para continuar las conversaciones sobre una legislación presupuestaria que garantice el funcionamiento de la Administración Central durante el actual año fiscal.

Cierre del Gobierno de Estados Unidos. Foto: Kevin Dietsch / AFP
Cierre del Gobierno de Estados Unidos. Foto: Kevin Dietsch / AFP

Estas diferencias han prolongado la paralización federal, la segunda más larga en la historia de Estados Unidos, que este martes entra en su día 29, cerca de romper el récord anterior de 35 días, sentado por el cierre gubernamental de 2018-2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

En la quinta semana del cierre crece la inquietud por el próximo fin de los fondos destinados a garantizar subsidios para las 41.7 millones de beneficiarios del programa de ayuda a la alimentación SNAP y el esperado aumento en las demoras y cancelaciones de vuelos a medida que los controladores aéreos - que este martes dejaron cobrar su nómina prevista- comiencen a ausentarse de sus puestos.

Lee también

Esto hace que Thune, y otros legisladores republicanos como el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, expresen su confianza en que un número suficiente de demócratas que ellos consideran "moderados" puedan pasarse al escaso grupo de liberales que apoyan la propuesta republicana, previsiblemente a inicios de la semana próxima, reporta Politico.

La mayoría conservadora en el Senado (53) necesita al menos siete votos de los demócratas (45) para alcanzar los 60 apoyos para aprobar la financiación temporal.

El actual cierre de Gobierno en EU podría costarle a la primera economía mundial unos 14.000 millones de dólares, según la independiente Oficina de Presupuesto del Congreso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! Pensión Mujeres Bienestar: conoce la fecha del primer pago para nuevas beneficiarias. Foto: Banco del Bienestar / iStock / Marvin Samuel Tolentino Pineda

¡Confirmado! Pensión Mujeres Bienestar: conoce la fecha del primer pago para nuevas beneficiarias

Acta de nacimiento certificada 2025: cambia el trámite y ahora necesitarás tu Llave MX para descargarla. Foto: iStock / Inside Creative House / Gobierno de México

Acta de nacimiento certificada 2025: cambia el trámite y ahora necesitarás tu Llave MX. Tutorial para descargarla

Visa americana. iStock

Estados Unidos explica por qué puede cancelar tu visa “en cualquier momento” y sin previo aviso

3I/ATLAS. ¿Qué pasará el 29 de octubre con el objeto interestelar? ¿Por qué es una fecha clave? Foto: CANVA

3I/ATLAS. ¿Qué pasará el 29 de octubre con el objeto interestelar? ¿Por qué es una fecha clave?

Día de Muertos: Día de las Ánimas Olvidadas iStock/Cavan Images

Día de Muertos: ¿Cuándo se pone la ofrenda para el Día de las Ánimas Olvidadas y qué lleva?