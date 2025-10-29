Legisladores republicanos en el Congreso de EU creen que suficientes demócratas estarían dispuestos a romper las líneas de su partido y apoyar una propuesta temporal para reabrir el Gobierno la próxima semana, a medida que crezca la presión por la inminente suspensión de la ayuda alimentaria y las demoras aéreas.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, dijo este miércoles a Politico que "se han reactivado" las negociaciones con la oposición, que exige una extensión a los subsidios del programa sanitario Obamacare como condición para respaldar una medida que desbloquearía fondos para agencias gubernamentales hasta el 21 de noviembre.

Sin embargo, los demócratas no han dado señales públicas de que cederán en sus exigencias.

Lee también Cierre de gobierno de EU ya impacta en turismo local e internacionales; museos y monumentos, los más afectados

La legislación republicana, que ya ha fallado unas trece votaciones en la Cámara Alta, compraría tiempo para continuar las conversaciones sobre una legislación presupuestaria que garantice el funcionamiento de la Administración Central durante el actual año fiscal.

Cierre del Gobierno de Estados Unidos. Foto: Kevin Dietsch / AFP

Estas diferencias han prolongado la paralización federal, la segunda más larga en la historia de Estados Unidos, que este martes entra en su día 29, cerca de romper el récord anterior de 35 días, sentado por el cierre gubernamental de 2018-2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

En la quinta semana del cierre crece la inquietud por el próximo fin de los fondos destinados a garantizar subsidios para las 41.7 millones de beneficiarios del programa de ayuda a la alimentación SNAP y el esperado aumento en las demoras y cancelaciones de vuelos a medida que los controladores aéreos - que este martes dejaron cobrar su nómina prevista- comiencen a ausentarse de sus puestos.

Lee también Estados Unidos reduce su presencia militar en Europa; no es una "retirada", dice

Esto hace que Thune, y otros legisladores republicanos como el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, expresen su confianza en que un número suficiente de demócratas que ellos consideran "moderados" puedan pasarse al escaso grupo de liberales que apoyan la propuesta republicana, previsiblemente a inicios de la semana próxima, reporta Politico.

La mayoría conservadora en el Senado (53) necesita al menos siete votos de los demócratas (45) para alcanzar los 60 apoyos para aprobar la financiación temporal.

El actual cierre de Gobierno en EU podría costarle a la primera economía mundial unos 14.000 millones de dólares, según la independiente Oficina de Presupuesto del Congreso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc