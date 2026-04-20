Más Información

Disparos en Teotihuacán; agresor mata a canadiense y luego se quita la vida, reportan

Disparos en Teotihuacán; agresor mata a canadiense y luego se quita la vida, reportan

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar a fondo detonaciones en Teotihuacán; lamenta hecho

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar a fondo detonaciones en Teotihuacán; lamenta hecho

Fiscal estatal le da la razón a Sheinbaum; "no se informó sobre agente de EU en Chihuahua porque no participaron en operativo"

Fiscal estatal le da la razón a Sheinbaum; "no se informó sobre agente de EU en Chihuahua porque no participaron en operativo"

Vieja Corte dio licencias doradas a trabajadores; 49 altos funcionarios tuvieron privilegios

Vieja Corte dio licencias doradas a trabajadores; 49 altos funcionarios tuvieron privilegios

¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de X

¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de X

Milena Quiroga: “estamos orgullosos de los logros en La Paz”

Milena Quiroga: “estamos orgullosos de los logros en La Paz”

No hay relación con Morena en CDMX, dicen Verde y PT

No hay relación con Morena en CDMX, dicen Verde y PT

Morena CDMX afirma que "existe una unidad bárbara"; alista plan para fortalecer presencia territorial

Morena CDMX afirma que "existe una unidad bárbara"; alista plan para fortalecer presencia territorial

Llama senador Higinio Martínez a la conciliación en Morena; busca unidad rumbo a 2027

Llama senador Higinio Martínez a la conciliación en Morena; busca unidad rumbo a 2027

Advierten crisis democrática si INE pierde autonomía; sin consenso se pondría en duda la legitimidad, exconsejera Dania Ravel

Advierten crisis democrática si INE pierde autonomía; sin consenso se pondría en duda la legitimidad, exconsejera Dania Ravel

Así fue el operativo contra narcolaboratorios en el que murieron los elementos de la embajada de EU; fiscal destaca magnitud del hallazgo

Así fue el operativo contra narcolaboratorios en el que murieron los elementos de la embajada de EU; fiscal destaca magnitud del hallazgo

Nuevo golpe al Cártel de Sinaloa; EU anuncia restricciones de visa a 75 familiares y socios comerciales ligados al grupo criminal

Nuevo golpe al Cártel de Sinaloa; EU anuncia restricciones de visa a 75 familiares y socios comerciales ligados al grupo criminal

La Habana. El gobierno cubano confirmó el lunes que las autoridades de la isla mantuvieron una reunión con funcionarios de en el marco de un cerco petrolero impuesto por Washington a la nación caribeña.

“Puedo comentar que, en días pasados, tuvo lugar en La Habana una reunión bilateral entre alto funcionarios de y Estados Unidos a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores y secretarios adjuntos del Departamento de Estado”, dijo en declaraciones enviadas a The Associated Press y luego publicadas en el periódico oficial Granma, Alejandro García del Toro, subdirector de asuntos estadounidenses de la Cancillería cubana.

García, sin embargo, desmintió que hubiera mensajes de ultimátum o conminatorios como se publicó en medios de Estados Unidos.

Lee también

“No hubo tono o planteamiento impositivo alguno, tampoco plazos conminatorios contrario a lo que se ha dicho por algunis medios de prensa”, agregó el diplomático. “El intercambio fue serio y respetuoso”.

El gobierno cubano insistió a la delegación estadounidense en la energético que le ha impuesto Washington a la isla desde enero, que ha prolongado los extensos apagones que sufre la isla y paralizado casi por completo la actividad económica.

"La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación. Este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana. Es también un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar a Cuba en virtud de las normas que guían el libre comercio", argumentó García del Toro.

Lee también

Según Granma, que no cita nombres concretos, por parte de Estados Unidos participaron en el encuentro "secretarios adjuntos del Departamento de Estado", mientras que la parte cubana estuvo representada "al nivel de viceministro de".

Este reconocimiento por la parte cubana llega días después de que tres medios estadounidenses publicaran, citando fuentes anónimas, que representantes de ambos gobiernos se reunieron en La Habana el pasado 10 de abril.

Las informaciones procedentes de Estados Unidos, en general complementarias y coincidentes, apuntaban que los representantes de exigieron a la parte cubana la liberación en el plazo de dos semanas de relevantes, entre ellos los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

Lee también

Se trataría, argumentaron, de un gesto inicial de buena voluntad. Luego vendría una lista de exigencias, esencialmente profundas reformas en busca de una apertura económica y política.

El medio Axios afirmó que en la reunión bilateral participó Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, de quien se informó previamente que había sido clave en el inicio de estos diálogos.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA). Foto: Especial

Cómo hacer una caja sorpresa DIY para el Día del Niño que parece de tienda (FÁCIL y ECONÓMICA)

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado. Foto: Adobe / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: quién cobra primero, fecha EXACTA de pago y monto confirmado

Visa americana. Foto: IA

Visa americana 2026: cómo tramitarla por primera vez paso a paso en abril

Boston, Massachusetts, USA. iStock/ Sean Pavone

¿Qué hacer cerca de Boston? Road trips y escapadas perfectas para hacer en primavera

Disney Destiny

Del cine al océano: las historias y personajes de Disney a bordo del Disney Destiny