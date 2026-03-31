La Habana.— La Casa Blanca advirtió ayer que a pesar de haber permitido el arribo a Cuba de un petrolero ruso con 730 mil barriles de crudo, equivalentes a 100 mil toneladas, el bloqueo energético se mantiene y otros posibles envíos deberán ser analizados “caso por caso”.

En conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la decisión de permitir que el petrolero Anatoly Kolodkin atracara en el puerto cubano de Matanzas se tomó por “razones humanitarias”. Subrayó que “se seguirá tomando caso por caso, ya sea por razones humanitarias o de otro tipo; sin embargo, no ha habido ningún cambio firme en nuestra política de sanciones”.

El presidente estadounidense Donald Trump permitió la llegada del buque ruso “con el fin de satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo cubano”, insistió Leavitt. Este barco representa el primer cargamento de petróleo en llegar a la isla en los últimos tres meses, luego de que la administración Trump amenazara con imponer aranceles u otras sanciones a cualquier país que suministre crudo a la isla, que vive una crisis energética que se agravó en enero, cuando Trump cortó el flujo de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, principal aliado de La Habana en la región.

“Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros ya haya llegado”, declaró el portavoz presidencial ruso Dmitri Peskov en rueda de prensa. “Rusia considera su deber dar un paso al frente y proporcionar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos”, explicó, para luego añadir que “la desesperada situación en la que ahora se encuentran los cubanos no puede dejarnos indiferentes, así que seguiremos trabajando en este asunto”.

La decisión de Trump de permitir que Rusia suministre petróleo a Cuba ofrece un respiro a los cubanos, que sufren prolongados apagones diarios, escasez de transporte público e inflación galopante. “No sabes la falta que nos hace a nosotros ese petróleo”, declaró a la AFP Rosa Pérez, una jubilada de 74 años. “Ojalá que vinieran muchos más [tanqueros]”, añadió.

Las autoridades cubanas tardarán entre 15 y 20 días en procesar el petróleo del Anatoly Kolodkin y otros cinco a 10 días en distribuir sus productos refinados, señaló Jorge Piñón, experto en el sector energético de Cuba de la Universidad de Texas, en Austin. El cargamento ruso podría transformarse en 250 mil barriles de diesel, suficiente para cubrir la demanda del país durante unos 12.5 días, explicó. El gobierno tendrá que decidir si destina el combustible a los generadores eléctricos de respaldo o a los autobuses, tractores y trenes necesarios para mantener la economía en marcha durante dos semanas, refirió Piñón.

Sheinbaum dona 20 mil pesos

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que donó a título personal 20 mil pesos (unos mil 100 dólares) para llevar ayuda humanitaria a Cuba. “Es mi decisión personal (...) No tiene que ver con mi investidura como presidenta”. Añadió que México trabaja con Cuba para reactivar el suministro de petróleo: “El trabajo que tenemos con Cuba de los acuerdos comerciales (...) tiene que ver también con el envío de petróleo”.

“Hay empresas privadas en Cuba que requieren los combustibles y (...) están buscando a privados que les quieran llevar los combustibles, no necesariamente de gobierno a gobierno... Hay privados que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex”.

Cuestionada sobre las declaraciones de Sheinbaum, Leavitt dijo que “seguimos reservándonos el derecho, siempre que sea legalmente aplicable, de interceptar aquellos cargamentos que se dirijan a Cuba y que contravengan la política de sanciones de EU. Pero, por supuesto, el presidente y la administración también se reservan el derecho de eximir de dichas incautaciones caso por caso”.