Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero
Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; fiscalía dice que los "comunistas rendirán cuentas"
EU habilita línea de asistencia para ciudadanos en México tras violencia por caída de "El Mencho"; "sigue firme" compromiso para protegerlos
Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo
Brozo y Loret visitan el “refugio” de Marx Arriaga tras caída de “El Mencho” y lanzan duro mensaje; “se acabaron los abrazos”
Detienen a tercer funcionario por muerte de dos niñas haitianas en albergue del DIF Estatal Oaxaca; investigan responsabilidades
Economía mexicana tuvo un modesto crecimiento en 2025: Hacienda; fue "debajo de lo que necesitamos", admite
Guatemala refuerza su frontera con México tras muerte de "El Mencho"; busca evitar "casas de seguridad o corredores de escape"
Sheinbaum afirma que no hay derrota si reforma electoral no se aprueba; estoy obligada a enviar lo que pidió la gente, dice
Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, remitieron este miércoles su renuncia a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -controlado por el chavismo- en medio del proceso de amnistía para presos políticos desde 1999 y hasta la actualidad.
El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció en medio de la sesión, transmitida por el canal estatal ANTV, que recibió "sendas misivas" con la renuncia de ambos funcionarios, que habían sido ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un período de siete años, es decir, hasta 2031.
Asimismo, dijo que actualmente no hay vicefiscal en el Ministerio Público (MP, Fiscalía) que pueda asumir el cargo de forma temporal mientras se activa el proceso de selección del nuevo fiscal por parte de la AN.
Ante esto, indicó que se elegirá a un "encargado" para ambos cargos mientras se activa el Comité de Postulaciones del Parlamento.
Saab, que también ha sido gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del gobierno de Nicolás Maduro.
La Cámara también ratificó entonces a Alfredo Ruiz como defensor del pueblo, cargo que ocupó Saab hasta 2017.
El viernes, el ahora exfiscal consideró que la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento cierra "un importante ciclo histórico" en Venezuela.
"Yo diría que la aprobación de la Ley de Amnistía cierra un importante ciclo histórico que es el de sanar heridas, obviamente producto de la disputa y los conflictos, más allá de lo que la propia Ley va narrando", afirmó el funcionario entonces, según una nota de prensa difundida por la Fiscalía.
