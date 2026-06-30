La policía busca al sospechoso de colocar un paquete explosivo que hirió a un empresario de origen ucraniano y a otras dos personas la víspera en Mónaco, en un ataque sin precedentes que sacude al principado, conocido por su alto nivel de seguridad.

Decenas de agentes fueron desplegados en Mónaco, mientras que dos helicópteros y unos 30 gendarmes rastrean Francia en busca de un hombre que dejó un paquete en el vestíbulo de un edificio residencial cercano a la frontera, informaron la policía y la gendarmería.

El artefacto explotó alrededor de las 19H00 GMT del lunes, dejando a un hombre y una mujer gravemente heridos y a un adolescente con lesiones leves, según las autoridades monegascas.

El fiscal de Mónaco, Stéphane Thibault, indicó que el hombre fue estabilizado, pero que el estado de la mujer es "crítico, con riesgo para su vida".

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Añadió que la explosión se investiga como un caso de "tentativa de homicidio", aunque por el momento no se considera un acto "terrorista".

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Objetivo del ataque en Mónaco

El fiscal se negó a revelar quién era el objetivo del atentado, aunque varias fuentes señalan que se trataba del empresario nacido en Ucrania Vadim Yermolaiev, residente permanente en Mónaco y nacionalizado chipriota.

El jefe del gobierno de Mónaco, Christophe Mirmand, afirmó no tener conocimiento de amenazas específicas contra Yermolaiev.

Los heridos fueron trasladados a un hospital de la ciudad francesa de Niza.

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El príncipe Alberto II de Mónaco calificó el incidente de "crimen atroz" y afirmó que supuso "una conmoción para toda la comunidad monegasca".

Mirmand había señalado previamente que varios testigos aportaron información que podría permitir identificar al sospechoso.

Añadió que el artefacto explosivo aparentemente contenía pernos metálicos y perdigones.

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Los servicios de emergencia también atendieron a otras cuatro personas por estado de shock y cortes provocados por los cristales rotos por la explosión.

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Yermolaiev, multimillonario residente en Mónaco, está sujeto a sanciones impuestas por Kiev desde diciembre de 2023, por supuestos vínculos con Rusia. Según informes, los servicios de seguridad ucranianos justificaron esas sanciones por sus actividades en el negocio del alcohol en la Crimea ocupada por Rusia.

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Mónaco, el pequeño principado, está ampliamente considerado como uno de los lugares más seguros del mundo, en parte gracias a su extensa red de vigilancia compuesta por miles de cámaras de videovigilancia que cubren la mayoría de los espacios públicos.

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