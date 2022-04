Exjefe de campaña de Obama respalda candidatura de Marco López a gobierno de Arizona

Marco López, demócrata de origen mexicano, recibió el apoyo de Jim Messina, quien fue jefe de gabinete adjunto en la Casa Blanca bajo la administración de Barack Obama y cerebro de la campaña de reelección del mandatario demócrata en 2012.

"Trabajando juntos bajo la presidencia de Obama, sabía que siempre podía contar con Marco para encontrar soluciones a problemas complicados", indicó Messina en el anuncio de su apoyo.

"Él es el tipo de líder que entregará resultados reales para los arizonianos. Hay mucho en juego en esta elección, no sólo para Arizona, sino para todo el país", afirmó.

"Si queremos que Arizona se ponga azul en noviembre, necesitamos a alguien como Marco en el ticket quien puede entusiasmar a los latinos y a la coalición diversa que ayudó al presidente Biden a ganar Arizona en 2020 ", aseguró Messina.

"Jim es uno de los mejores y más brillantes estrategas que trabajan en la actualidad. Es un honor que él deposite su fe en nuestra campaña de base", se congratuló Marco López.

López recordó que Messina "dirigió la campaña de reelección del presidente Obama y ganó, en la que ha sido nombrada como la mejor campaña de la historia, a pesar de todas las probabilidades políticas".

Remarcó que "fue un jugador clave en la aprobación de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio , el paquete de estímulo económico que ayudó a EU a salir de la recesión de 2008 y la derogación de "No preguntes, no digas"". "Fue un honor trabajar bajo la administración Obama", remarcó.

Hijo de migrantes mexicanos, López dijo el año pasado, en entrevista con EL UNIVERSAL, que las elecciones en Arizona representan la oportunidad para que “nuestra propia comunidad se levante y diga esto ya no más, que no sea un estado antiinmigrante”.

Defensor de la comunidad trans, López aseguró a este diario que de ganar la gubernatura, “empujaré para que el gobierno federal tome las medidas para resolver el problema migratorio”.



ENDORSEMENT ALERT

Frmr White House Deputy Chief of Staff and Obama 2012 Campaign Manager @Messina2012 endorses Marco Lopez for governor!

Jim is one of the best and brightest strategists working today. It’s an honor to have him place his faith in our grassroots campaign. pic.twitter.com/bWgI3m80FA

— Marco Lopez (@1marcolopez) April 18, 2022