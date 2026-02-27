Más Información
VIDEO: Con aplausos, Liga MX rinde homenaje a elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida
Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Diócesis de Apatzingán realiza procesión por la paz en Aguililla, Michoacán; es la cuna de "El Mencho"
Turistas visitan Puerto Vallarta tras jornada violenta por operativo contra "El Mencho"; pasean si preocupación, afirman
Velocidad de fake news superan en 1000% esfuerzos de verificación, señala experta; terror digital también es una estrategia del narco
Buscadora asesinada presenta lesiones por arma punzocortante: Fiscalía; recientemente participó en rastreo de un desaparecido
Las calles del malecón de Puerto Vallarta lucen nuevamente concurridas este viernes, con actividad comercial en proceso de reanudación y turistas que pasean frente al mar, luego de los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero de 2026.
Tras el operativo de fuerzas federales para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la zona turística muestra señales de recuperación. Comerciantes han comenzado a abrir sus establecimientos y prestadores de servicios reportan un flujo constante de visitantes.
Durante un recorrido se observó movimiento regular en el malecón, uno de los principales atractivos del destino. Familias, parejas y grupos de turistas caminan, toman fotografías y disfrutan de la vista al océano, mientras vendedores ambulantes y restauranteros retoman sus actividades habituales.
Algunos visitantes señalaron que pasean sin preocupación aparente, confiados en la presencia de autoridades y en el retorno paulatino de la calma en este destino turístico de Jalisco, cuya economía depende en gran medida de la afluencia turística.
