Turistas visitan Puerto Vallarta tras jornada violenta por operativo contra "El Mencho"; pasean si preocupación, afirman

Las calles del malecón de Puerto Vallarta lucen nuevamente concurridas este viernes, con actividad comercial en proceso de reanudación y turistas que pasean frente al mar, luego de los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero de 2026.

Tras el operativo de fuerzas federales para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la zona turística muestra señales de recuperación. Comerciantes han comenzado a abrir sus establecimientos y prestadores de servicios reportan un flujo constante de visitantes.

Durante un recorrido se observó movimiento regular en el malecón, uno de los principales atractivos del destino. Familias, parejas y grupos de turistas caminan, toman fotografías y disfrutan de la vista al océano, mientras vendedores ambulantes y restauranteros retoman sus actividades habituales.

Turistas regresan al malecón de Puerto Vallarta. Foto: Juan Carlos Williams

Algunos visitantes señalaron que pasean sin preocupación aparente, confiados en la presencia de autoridades y en el retorno paulatino de la calma en este destino turístico de Jalisco, cuya economía depende en gran medida de la afluencia turística.

