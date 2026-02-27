Más Información

VIDEO: Con aplausos, Liga MX rinde homenaje a elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida

VIDEO: Con aplausos, Liga MX rinde homenaje a elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida

Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Diócesis de Apatzingán realiza procesión por la paz en Aguililla, Michoacán; es la cuna de "El Mencho"

Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Diócesis de Apatzingán realiza procesión por la paz en Aguililla, Michoacán; es la cuna de "El Mencho"

Turistas visitan Puerto Vallarta tras jornada violenta por operativo contra "El Mencho"; pasean si preocupación, afirman

Turistas visitan Puerto Vallarta tras jornada violenta por operativo contra "El Mencho"; pasean si preocupación, afirman

Velocidad de fake news superan en 1000% esfuerzos de verificación, señala experta; terror digital también es una estrategia del narco

Velocidad de fake news superan en 1000% esfuerzos de verificación, señala experta; terror digital también es una estrategia del narco

Buscadora asesinada presenta lesiones por arma punzocortante: Fiscalía; recientemente participó en rastreo de un desaparecido

Buscadora asesinada presenta lesiones por arma punzocortante: Fiscalía; recientemente participó en rastreo de un desaparecido

VIDEO: Avión militar con miles de pesos en efectivo se accidenta en Bolivia; policía dispersa con gas lacrimógeno rapiña

VIDEO: Avión militar con miles de pesos en efectivo se accidenta en Bolivia; policía dispersa con gas lacrimógeno rapiña

Las calles del malecón de lucen nuevamente concurridas este viernes, con actividad comercial en proceso de reanudación y turistas que pasean frente al mar, luego de los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero de 2026.

Tras el operativo de fuerzas federales para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la zona turística muestra señales de recuperación. Comerciantes han comenzado a abrir sus establecimientos y prestadores de servicios reportan un flujo constante de visitantes.

Durante un recorrido se observó movimiento regular en el malecón, uno de los principales atractivos del destino. Familias, parejas y grupos de turistas caminan, toman fotografías y disfrutan de la vista al océano, mientras vendedores ambulantes y restauranteros retoman sus actividades habituales.

Turistas regresan al malecón de Puerto Vallarta. Foto: Juan Carlos Williams
Turistas regresan al malecón de Puerto Vallarta. Foto: Juan Carlos Williams

Lee también

Algunos visitantes señalaron que pasean sin preocupación aparente, confiados en la presencia de autoridades y en el retorno paulatino de la calma en este destino turístico de Jalisco, cuya economía depende en gran medida de la afluencia turística.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]