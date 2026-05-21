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La embajada de Estados Unidos informó que en coordinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Estado, revocará los pasaportes estadounidenses de aquellos que adeuden deudas significativas de manutención infantil.
Cualquier persona que tenga deudas de manutención infantil debe arreglar el pago ahora con la agencia estatal de cumplimiento de manutención infantil correspondiente para evitar la revocación del pasaporte.
Si están fuera de los Estados Unidos cuando se les revoque el pasaporte, las personas con deudas significativas serán elegibles únicamente para un pasaporte de validez limitada para el regreso directo a los Estados Unidos.
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