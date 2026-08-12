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El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, pidió el miércoles "encarecidamente" a los integrantes de una coalición latinoamericana antidrogas abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), al asegurar que representa un "peligro" para la soberanía.
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Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de este tribunal permanente con sede en La Haya. La CPI es una "amenaza" y por eso "animo encarecidamente" a los países de la coalición a "abandonar" este organismo", instó Hegseth en Panamá.
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