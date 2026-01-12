Más Información

Miami. El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que invertirá 115 millones de dólares en para aumentar la seguridad de cara al y a los eventos de celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

“Esto nos ayudará a seguir asegurando la frontera y a desmantelar los carteles, proteger nuestra infraestructura y mantener seguros a los estadounidenses durante las festividades y eventos durante el año histórico del 250º aniversario de Estados Unidos y el Mundial de la”, dijo en un comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, .

La inversión se realizará esta semana a través de una nueva oficina creada para impulsar las tecnologías de drones y antidrones, un tipo de aeronaves que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), “son cada vez más explotados por actores maliciosos”.

“Los drones representan la nueva frontera de la superioridad aérea estadounidense. Con el presidente , iniciamos una nueva era para defender nuestra superioridad aérea y proteger nuestras fronteras y el interior de Estados Unidos”, agregó Noem.

Estados Unidos tiene por delante un 2026 repleto de festividades, incluidos los actos en honor a los 250 años de la independencia del país del Imperio británico y la organización, junto a Canadá y , del Mundial de la FIFA.

A ello se suma la organización de los eventos del , cuya cumbre tendrá lugar en Miami el próximo diciembre, y a la que se espera que acudan los líderes de las mayores economías mundiales.

El Mundial 2026 disputará del 11 de junio al 19 de julio y la final se celebrará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey/Nueva York.

La última vez que el país organizó un Mundial masculino fue en 1994, que está considerado popularmente como un punto de inflexión en el moderno.

