Jerusalén. El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, firmó un acuerdo junto al ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, para el traspaso de la embajada de EU a una nueva "sede permanente" en Jerusalén, ciudad disputada tanto por israelíes como por palestinos.

Se trata de "una decisión permanente e indefinida de Estados Unidos que no solo reconoce a Jerusalén como la capital eterna, indígena y perpetua del pueblo judío", dijo Huckabee durante el evento, sino que "izará nuestra bandera en un complejo permanente".

Israel considera Jerusalén (incluida su parte este, ocupada en 1967 y anexionada unilateralmente en 1980) como su capital única e indivisible, algo que no reconoce la mayoría de la comunidad internacional, mientras que los palestinos reclaman Jerusalén Este como su capital.

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La nueva embajada (según Huckabee, un edificio que será "enorme y costoso" para representar a los 700 mil estadounidenses que aseguró hay en Israel) será construida en el conocido como complejo Allenby, al sur de Jerusalén, en una superficie baldía de unos 7.7 acres (3.1 hectáreas) cerca de los barrios de Baka y Talpiot.

Tras el traspaso de la Embajada de Jerusalén a Tel Aviv que se produjo en 2018 durante el primer mandato del presidente Donald Trump, Huckabee aseguró que la transferencia a esta propiedad es "el paso más lógico" y una "decisión irreversible".

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Actualmente, la cancillería opera desde un edificio que había sido concebido como consulado en el barrio de Arnona, a alrededor de un kilómetro de distancia del complejo Allenby.

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Huckabee, sacando y sujetando un dólar frente a los presentes, añadió que la licencia es por un periodo de 99 años renovable "por un dólar", que él mismo se ofreció a entregar para recalcar el simbolismo de que EU ya no se irá de Jerusalén, ciudad que Trump reconoció oficialmente como la capital de Israel en diciembre de 2017.

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Por su parte, Saar calificó el traspaso de Trump en 2018 como una de las decisiones "más importantes" en materia diplomática que, según él, "corrigió un error histórico", y aseguró que "Estados Unidos es indispensable para Israel" y a la inversa.

Además, dijo que, como EU, ocho países ya han trasladado sus embajadas a Jerusalén —Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiji y la región separatista de Somalilandia (que solo Israel reconoce como país en todo el mundo)— y anunció que espera que pronto sean "10 o más".

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La mayoría de naciones tienen su embajada en Tel Aviv y cuentan con oficinas o consulados en Jerusalén, algunos como el de España establecidos antes del nacimiento del Estado de Israel, en 1948, y que sirven para dar servicio a los palestinos.

Otros países como la Argentina de Javier Milei llevan años prometiendo hacer lo mismo.

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ss/mcc