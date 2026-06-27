El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, presentó su renuncia este sábado al presidente Javier Milei, acorralado tras admisión hace dos semanas que ocultó 500 mil dólares en sus declaraciones juradas y en medio de presiones políticas e investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

"Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a pedirle que esta vez me acompañe para poder cerrar el ciclo en pos de protegerme a mí ya mi familia", escribió Adorni, que niega cualquier hecho de corrupción, en una carta al presidente Javier Milei publicada en X.

"El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío", señaló.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

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gs