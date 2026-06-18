El exlegislador libertario Ramiro Marra compartió este jueves una carta abierta para el presidente Javier Milei, donde le pide la renuncia del jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. En el texto, al que tuvo acceso LA NACION, Marra instó al jefe de Estado a tomar “la decisión que corresponde”.

A lo largo del escrito, puntualiza en que “la situación [de Manuel Adorni] viene desgastando” al oficialismo desde “hace meses”. “Ocupa la agenda, tapa logros y erosiona la palabra”, insiste en uno de los párrafos.

El documento comienza con una aclaración: "Le escribo no como un dirigente político, sino como lo que soy hoy: un ciudadano del sector privado. Uno más de los millones de argentinos que producen, que generan trabajo, que arriesgan su capital todos los días y que en su momento decidieron acompañar un cambio que parecía imposible".

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“Le escribo justamente porque creo en el modelo económico y las reformas que su gobierno está llevando adelante. Y porque creo en él, no puedo quedarme callado ante lo que está pasando. Confío en el cambio cultural que decidimos encarar los argentinos", remarca a continuación.

Sin hacer mención explícita a la investigación que pesa sobre Adorni, Marra opina: “Hay una situación que usted conoce mejor que nadie y que no necesito nombrar. Una situación que viene desgastando al gobierno desde hace meses: ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra".

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“Los argentinos no votaron solamente números. Votaron la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto. Ese fue el contrato. Y ese contrato hoy se está poniendo en duda”, le reprochó al líder de La Libertad Avanza (LLA).

Portavoz presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni. Foto: Captura

Y arremetió: “Acá está el punto que quiero dejarle, con todo el respeto: este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza. Este proyecto es de la enorme mayoría de los argentinos que decidimos, democráticamente y en las urnas, dejar atrás décadas de malos hábitos. Usted es el representante de ese cambio y el principal responsable de cuidarlo. Pero no es su dueño. Y cuidarlo, muchas veces, significa tomar decisiones que duelen".

Para Marra, “las ideas y los proyectos valen más que cualquier relación personal o familiar que un presidente pueda tener”. En base a ello, el exdirigente oficialista advirtió: “El día que una relación personal pesa más que la coherencia del proyecto, el proyecto empieza a morir por dentro, aunque la economía siga funcionando".

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“Se lo digo con autoridad moral, porque a mí me tocó vivirlo del otro lado", sostuvo. Y recordó su expulsión de LLA, que tuvo lugar en enero de 2025: “Fui de los que fundó este espacio. Lo construí desde el principio, cuando casi nadie creía. Y un día me sacaron, de manera unilateral, sin preaviso, a través de un tuit, con excusas ridículas. Me dolió, claro que me dolió. Pero supe callar. No salí a romper nada, no le hice daño al proyecto y no me convertí en bandera de la oposición. Entendí que el proyecto era más grande que yo, y que mi orgullo personal no podía estar por encima de lo que millones de personas estaban esperando“.

A propósito de su desplazamiento, el exlegislador razonó: “Si esa misma vara se aplicó conmigo —un fundador, apartado injustamente—, lo único que pido hoy es que se aplique con la misma firmeza con cualquier funcionario. Sin distinciones, sin blindajes y sin excepciones por cercanía".

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Carta abierta al Presidente de la Nación.



Señor Presidente:



Le escribo no como un dirigente político, sino como lo que soy hoy: un ciudadano del sector privado. Uno más de los millones de argentinos que producen, que generan trabajo, que arriesgan su capital todos los días y… — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) June 18, 2026

Y concluyó: “No le pido que me dé la razón. Le pido que tome la decisión que corresponde. La que cuida el modelo, la que protege la palabra empeñada y la que le devuelve al gobierno la fuerza moral que le dieron los argentinos. Este cambio es más grande que cualquiera de nosotros. Más grande que yo, que ya lo viví en carne propia. Y más grande que usted, Señor Presidente. Cuidarlo es su responsabilidad. Y todavía está a tiempo”.

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