QUITO (AP) — Estados Unidos envió un documento a Ecuador en donde ofreció garantías de respeto a los derechos y la vida del capo criminal Adolfo Macías, alias “Fito”, lo que mantiene el camino expedito para su extradición a ese país, informó el miércoles la Corte Nacional de Justicia.

Macías, de 45 años, fue recapturado a finales de junio un año y medio después de haberse fugado de la cárcel y es señalado por la policía como líder de la banda criminal “Los Choneros”, vinculada con el cártel mexicano de Sinaloa. El pasado viernes, en una audiencia en la Corte Nacional, alias “Fito” aceptó ser extraditado.

Un fiscal estadounidense lo acusó en abril ante una corte de Nueva York de liderar una organización de criminal que traficaba armas y municiones en ese país y de ingresarlas a Ecuador. También de distribuir miles de libras de cocaína en Estados Unidos.

La oficina de comunicación del alto tribunal precisó el miércoles a The Associated Press que recibió la carta de garantías desde Estados Unidos la tarde del martes en la oficina de José Suing, presidente de la CNJ, quien debe revisar el documento —que no se hizo público— antes de seguir adelante el proceso.

Atendiendo a las leyes ecuatorianas, el país que pide a una persona en extradición debe garantizar que el requerido no será sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, y tampoco sentenciado a pena de muerte.

Una vez detenido, las autoridades pusieron a "Fito" sobre el suelo, y le pusieron las esposas, antes de trasladarlo en helicóptero a prisión.

En los próximos días, Suing tendrá que emitir un informe, que deberá ser enviado al presidente Daniel Noboa, quien tomará la acción final. No hay plazos para estos pasos.

De ser enviado a Estados Unidos, alias “Fito” será el primer ecuatoriano en ser extraditado a ese país, donde podría ser condenado hasta 100 años de cárcel.

La extradición de ecuatorianos al exterior, prohibida por la Constitución, es posible desde abril del año pasado cuando se aprobó por una consulta popular.

Alias “Fito” fugó de una cárcel de la costa de Ecuador en enero del año pasado donde cumplía una condena de 34 años por narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato.

Macías asumió el mando de “Los Choneros” en 2020, tras la muerte del líder, José Luis Zambrano alias “Rasquiña”. Esa organización criminal surgió en la década de los 90 y, según las autoridades, controlaba el paso de drogas por las costas del Pacífico.

