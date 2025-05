Austin, Texas. Las festividades por el Cinco de Mayo se están llevando a cabo en todo Estados Unidos con música, tacos, tequila y coloridas muestras de la cultura mexicana, aunque no siempre sean las más auténticas.

Este año, el día cae en lunes, lo que significa que la mayoría de las celebraciones se llevaron a cabo el fin de semana. En California, un estado con una gran población mexicano-estadounidense, hubo una mezcla de muestras de arte, exhibiciones de autos clásicos, desfiles y comida en food trucks.

Aquí hay un vistazo a la celebración y sus raíces:

Lee también ¿El 5 de mayo es día de descanso obligatorio en México?; esto dice la SEP y la LFT

¿Qué se celebra?

El Cinco de Mayo se conmemora la victoria en 1862 de las tropas mexicanas sobre las fuerzas invasoras francesas en la Batalla de Puebla. El triunfo sobre las tropas francesas, mejor equipadas y más numerosas, fue un enorme impulso emocional para los soldados mexicanos liderados por el general Ignacio Zaragoza.

En México, se realizan anualmente recreaciones históricas en la ciudad central de Puebla para conmemorar la victoria. Los participantes se visten como soldados mexicanos y franceses, y como zacapoaxtlas, el contingente indígena y campesino que ayudó a las tropas mexicanas a ganar.

Lee también Sismo en México; detectan temblores en Chiapas y Cuernavaca hoy, lunes 5 de mayo

En Estados Unidos, la fecha se ve como una celebración de la cultura mexicano-estadounidense, que se remonta a los años de 1800 en California. Las festividades incluyen desfiles, comida callejera, fiestas de barrio, competencias de mariachi y baile folclórico, con bailarines girando en vestidos brillantes y con volantes y el cabello atado con cintas brillantes.

Activistas y académicos latinos dicen que esa desconexión en Estados Unidos se ve reforzada por la historia confusa del Cinco de Mayo y el marketing que juega con estereotipos que incluyen bigotes falsos y caídos y sombreros gigantes y coloridos. A menudo se confunde el día con el Día de la Independencia de México, que es en septiembre.

Para muchos estadounidenses, con o sin ascendencia mexicana, el día es una excusa para tomar tragos de tequila y devorar chips de tortilla, nachos y tacos.

Lee también Cierres viales en Iztapalapa este 4 y 5 de mayo; revisa rutas afectadas, horarios y alternativas viales

Mujeres bailan durante una recreación de la Batalla de Puebla como parte de las celebraciones del Cinco de Mayo en el barrio del Peñón de los Baños de la Ciudad de México, el 5 de mayo de 2022. Foto: AP

Las celebraciones en Estados Unidos comenzaron como una forma para que los mexicano-estadounidenses preservaran su identidad cultural, dijo Sehila Mota Casper, directora de Latinos en la Conservación del Patrimonio.

"Desde entonces hemos visto un cambio hacia más comercialización y mercantilización y burla a lo largo de los años", dijo Mota Casper. "Creo que eso tiene mucho que ver con la comercialización de productos y especialmente con el patrimonio latino".

Mota Casper anima a la gente a aprender sobre ese día en la historia y su importancia en México.

Lee también GAM tendrá Ley Seca por celebración de la Batalla de Puebla; ¿Qué días aplicará esta medida?

Jacob Troncoza, de 49 años, dijo que celebra el Cinco de Mayo en su hogar porque está orgulloso de su ascendencia mexicana.

"Trato de asegurarme de que los niños entiendan de qué se trata, que fue la revolución, la guerra y las batallas que nuestros abuelos libraron", dijo Troncoza, quien nació en el este de Los Ángeles.

Celebran... mientras sacan a los mexicanos

Otros, como Andrea Ruiz, no lo celebran porque su padre mexicano nunca lo hizo. Pero señaló lo que consideró la ironía en las celebraciones generalizadas.

Lee también Repasan la historia cultural y las fiestas de la Batalla de Puebla

"Creo que es gracioso que Trump... y todos sus seguidores quieran sacar a los mexicanos, llamarlos criminales, pero luego en el Cinco de Mayo, quieren ir a comer tacos y beber tequila", dijo Ruiz, de 23 años.

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha etiquetado a los inmigrantes mexicanos como criminales y pandilleros. También ha buscado poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, renombrar el Golfo de México como el Golfo de Estados Unidos y terminar con los programas de diversidad, equidad e inclusión del gobierno federal.

Trump reconoció el Cinco de Mayo durante su primer mandato, publicando en X “¡Feliz #CincoDeMayo!”, y "¡Amo a los hispanos!", mientras se sentaba con un "taco bowl". En la última elección presidencial, los datos mostraron que más jóvenes hispanos se inclinaron hacia la derecha y votaron por Trump.

Lee también “El 5 de mayo de 1868, una fiesta republicana”

This was so wonderful, 9 years ago today! https://t.co/1jDZHObj5T — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2025

No está claro si la administración actual reconocerá el Cinco de Mayo, designado como un día festivo en México, pero no en Estados Unidos. The Associated Press envió un correo electrónico a la Oficina de Prensa de la Casa Blanca el viernes por la noche buscando comentarios.

El manejo de la inmigración por parte de Trump sigue siendo un punto fuerte mientras intensifica las deportaciones y se enfoca personas que viven en Estados Unidos sin estatus legal, según una encuesta reciente del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Aunque las acciones de Trump son divisivas, hay menos consenso de que el presidente republicano se haya excedido en inmigración que en otros temas, encontró la encuesta.

Los organizadores del desfile del Cinco de Mayo en Chicago dijeron que lo cancelaron porque la ciudad se ha convertido en un objetivo para los agentes de inmigración.