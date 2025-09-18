Más Información

Estados Unidos sanciona a "La Mayiza", facción del Cártel de Sinaloa, por tráfico de fentanilo y otras drogas

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

La mañanera de Sheinbaum, 18 de septiembre, minuto a minuto

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero "por instrucciones de Trump"

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

"El Abuelo" buscaba controlar actividad criminal en Tabasco

Con Sheinbaum hay una relación más positiva y de entendimiento, dice Kenia López Rabadán en Con los de Casa

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará "recursos adicionales" para indemnizar a lesionados

"Fue una tragedia, había mucha gente quemada"; Eduardo asegura que un milagro lo salvó de morir en explosión en Iztapalapa

Berlín.- El gobierno de anunció que prohibirá la importación de cualquier tipo de gas natural ruso, incluido gas natural licuado o GNL, a partir de 2026, a propuesta del ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, según un comunicado.

"En la actualidad, está permitido adquirir e importar GNL de Rusia, siempre y cuando no se use en la red de distribución. Una vez que la enmienda entre en vigor, la prohibición de importación también afectará al GNL importado al margen de la red de distribución", dijo el ministro según la nota difundida por el gobierno.

Tsahkna enfatizó que Rusia no ha renunciado a sus ambiciones y sigue agrediendo a Ucrania y socavando la seguridad global.

"Seguiremos presentando a Rusia con el precio de su agresión y buscando formas de reducir los ingresos con los que Rusia alimenta su maquinaria de guerra", agregó.

Además, advirtió que, en vista del apoyo que recibe Moscú de Bielorrusia, en el futuro se implementarán prohibiciones similares para las importaciones de ese país.

Estonia comenzó a restringir las importaciones de gas natural ruso en primavera de 2022, en respuesta a la invasión de Ucrania, y en la actualidad compra solo pequeños volúmenes, por lo que no se espera que la nueva restricción, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, afecte de forma significativa a la economía del país báltico, según el gobierno.

Finlandia y Letonia también han limitado las importaciones de GNL a través de varios mecanismos, mientras que Lituania dejó por completo de comprar gas ruso en 2022.

Junto con Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, Estonia fue invitado a iniciar las negociaciones de adhesión a la OTAN en la Cumbre de la Alianza en Praga en 2002, y en marzo de 2004 se convirtieron oficialmente en miembros del bloque, siendo la mayor ola de ampliación en la historia de la organización.

